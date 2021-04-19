Уровень водохранилища Кемпир-Абад РУз и КР будут контролировать совместно

Узбекистан и Кыргызстан совместно будут контролировать уровень водохранилища Кемпир-Абад. Об этом на встрече с митингующими села Ынтымак Кара-Суйского района сообщил глава ГКНБ Камчыбек Ташиев.

По его словам, кыргызские специалисты получат доступ к управлению водохранилищем.

«Мы будем совместно управлять. Наши специалисты будут следить за уровнем воды. Она не должна превышать отметку 900 метров», — сказал Камчыбек Ташиев.

Он подчеркнул, что из 5 тысяч 735 гектаров площади водохранилища Кыргызстану перешли 1 тысяча 300 гектаров. «Эти 1 тысячу 300 гектаров земли местные власти сами распределят между жителями», — отметил Камчыбек Ташиев.

Он заметил, что по делимитации и демаркации границ с Узбекистаном составлен самый выгодный протокол в истории страны. «В интересах нашей республики нам надо реализовать этот протокол», — заключил Камчыбек Ташиев.