Президент наградил российских военнослужащих именными часами

Военнослужащие Российской Федерации награждены именными часами президента Кыргызстана. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Церемония вручения состоялась на авиабазе «Кант» при участии заместителя министра обороны Кыргызстана и сотрудников секретариата Совета безопасности.

С 1 по 3 апреля прошло совместное командно-штабное и мобилизационное учение «Коопсуздук-2021». В ходе практических действий проведена совместная специальная операция по блокированию и уничтожению незаконных вооруженных формирований, вторгшихся на территорию республики. Отработаны задачи по стабилизации обстановки в условиях введения военного и чрезвычайного положения с практическим отмобилизованием резервных рот, проведены боевые стрельбы.

«Было задействовано свыше 2 тысяч человек, около 100 единиц автомобильной, бронетанковой и специальной техники, 20 единиц артиллерийских систем и до 10 — авиатехники. В учениях участвовали и военнослужащие войсковой части 20022 министерства обороны России. Все участники показали высокую боевую выучку, слаженную работу, умение действовать грамотно и решительно. По итогам учения 11 военнослужащих РФ награждены именными часами президента», — говорится в сообщении.