Депутат парламента Жыргалбек Турускулов разработал проект инвестиционного кодекса. Он вынесен на общественное обсуждение.

По его словам, он определяет общие правовые условия для инвестиционной деятельности, направлен на ее стимулирование и государственную поддержку, защиту прав инвесторов в Кыргызстане.

«Проект разработан в целях полномасштабного использования инвестиционного потенциала. На сегодня одной из приоритетных задач для страны является улучшение инвестиционного климата. Основная цель кодекса — приведение к единому порядку таких форм взаимодействия как прямые инвестиции, государственно-частное партнерство и доверительное управление. На сегодня каждая форма действует в рамках своего законодательства», — отметил Жыргалбек Турускулов.

Согласно кодексу, законы «О государственно-частном партнерстве», «Об инвестициях» и «О доверительном управлении государственным имуществом» объединят в один документ. Это направлено на сбор разрозненных, фрагментированных норм в единый комплекс.

Для упрощения взаимодействия частного сектора с государством Жыргалбек Турускулов предлагает создать единый уполномоченный государственный орган в сфере инвестиций с приданием ему статуса официального представителя. Через него инвестор и будет взаимодействовать с государственными структурами.

«Особое внимание уделяется защите инвесторов и представителей государственных партнеров по проектам ГЧП», — подчеркнул инициатор.

Проектом также предлагается внедрить новый «режим проектной песочницы». Это апробация пилотной реализации проектов государственно-частного партнерства. Жыргалбек Турускулов

Нардеп считает, что принятие инвестиционного кодекса не только повысит заинтересованность частного сектора в реализации инвестиционных проектов, но и доверие инвесторов. Поскольку будет создана единая площадка для эффективного сотрудничества с инвесторами и уменьшения бюрократических процедур.