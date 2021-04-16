Новым послом Кыргызстана в США стал оскандалившийся Бактыбек Аманбаев

Бактыбек Аманбаев назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Кыргызстана в США. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Соответствующий указ президент Садыр Жапаров подписал сегодня.

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Бактыбек Аманбаев — бывший омбудсмен. От должности его освободили в 2015 году. Но этому предшествовали разборки в парламенте. Заслушать доклад акыйкатчи Бактыбека Аманбаева о работе в 2014-м нардепам удалось не с первой попытки. Как выяснилось, Бактыбек Аманбаев посчитал более важным, чем отчет в Жогорку Кенеше, поездку за границу.

Командировку сроком 10 дней пришлось все же прервать. В итоге парламент признал отчет омбудсмена неудовлетворительным. Будущий посол занимал должность главного правозащитника страны чуть больше года.

С именем Бактыбека Аманбаева связаны и скандалы. В 2008 году по итогам аудита Счетная палата выявила финансовые нарушения в деятельности рекламного отдела ОТРК, который с 2005 по 2007 год возглавлял как раз Бактыбек Аманбаев. Аудиторы сделали вывод: в результате занижения установленных тарифов на показ материалов в казну не поступило 49 миллионов сомов.