Минсельхоз попросил у Узбекистана помощи в строительстве теплиц в регионах

Минсельхоз просит Узбекистан оказать техническую помощь при строительстве теплиц и садов в регионах Кыргызстана. Об этом ведомство сообщило на официальной странице в соцсетях.
По его данным, накануне министр Аскарбек Джаныбеков встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Узбекистан в КР Хуршидом Мирзахидовым.
Узбекская сторона выразила заинтересованность в поставках скота из Кыргызстана. Министр отметил, что в соответствии с постановлением правительства КР от 19 ноября 2020 года временно введено ограничение на экспорт живых животных.
«Однако ведутся переговоры о возможном сокращении срока введенного ограничения. Стороны договорились обменяться списком импортеров и экспортеров для формирования условий поставки.
Министр выразил признательность узбекской стороне за поставку 10 тысяч саженцев плодово-ягодных культур на безвозмездной основе. Также стороны уточнили сроки поставки 1 тысячи тонн пшеницы и 500 тонн хлопчатника», — говорится в сообщении.
Стороны также обсудили вопрос строительства теплиц и разбивки садов в регионах Кыргызстана при технической помощи узбекской стороны.
«Концепция проекта будет включать строительство учебных и демонстративных блоков для фермеров», — заключили в министерстве.