Минсельхоз попросил у Узбекистана помощи в строительстве теплиц в регионах

Минсельхоз просит Узбекистан оказать техническую помощь при строительстве теплиц и садов в регионах Кыргызстана. Об этом ведомство сообщило на официальной странице в соцсетях.

По его данным, накануне министр Аскарбек Джаныбеков встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Узбекистан в КР Хуршидом Мирзахидовым.

Узбекская сторона выразила заинтересованность в поставках скота из Кыргызстана. Министр отметил, что в соответствии с постановлением правительства КР от 19 ноября 2020 года временно введено ограничение на экспорт живых животных.