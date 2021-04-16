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Власть

Минсельхоз попросил у Узбекистана помощи в строительстве теплиц в регионах

Минсельхоз просит Узбекистан оказать техническую помощь при строительстве теплиц и садов в регионах Кыргызстана. Об этом ведомство сообщило на официальной странице в соцсетях.

По его данным, накануне министр Аскарбек Джаныбеков встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Узбекистан в КР Хуршидом Мирзахидовым.

Узбекская сторона выразила заинтересованность в поставках скота из Кыргызстана. Министр отметил, что в соответствии с постановлением правительства КР от 19 ноября 2020 года временно введено ограничение на экспорт живых животных.

«Однако ведутся переговоры о возможном сокращении срока введенного ограничения. Стороны договорились обменяться списком импортеров и экспортеров для формирования условий поставки.

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Министр выразил признательность узбекской стороне за поставку 10 тысяч саженцев плодово-ягодных культур на безвозмездной основе. Также стороны уточнили сроки поставки 1 тысячи тонн пшеницы и 500 тонн хлопчатника», — говорится в сообщении.

Стороны также обсудили вопрос строительства теплиц и разбивки садов в регионах Кыргызстана при технической помощи узбекской стороны.

«Концепция проекта будет включать строительство учебных и демонстративных блоков для фермеров», — заключили в министерстве.
Ссылка: https://24.kg/vlast/190427/
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