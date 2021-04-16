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Власть

Садыр Жапаров обсудил с главой РКФР работу фонда

Президент Садыр Жапаров принял председателя правления Российско-Кыргызского фонда развития Азиза Аалиева. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Обсуждены текущая деятельность и приоритетные планы фонда на 2021 год, представлена информация об объемах финансирования проектов и выдаче льготных кредитов в 2020-м.

Как сообщил Азиз Аалиев, по итогам прошлого года фондом одобрено 475 проектов на $53,6 миллиона. Из них 83,5 процента пришлось на регионы страны.

С начала работы РКФР одобрил 2 тысячи 926 проектов на $434 миллиона.

Азиз Аалиев сообщил, что в 2020-м РКФР разработал программы по поддержке кластерных инициатив в сельском хозяйстве, три пакета антикризисных мер для малого и среднего бизнеса. Одобрено льготное финансирование компаний, деятельность которых направлена на предупреждение распространения коронавирусной инфекции.

Отмечено, что 54 процента финансирования пришлось на проекты в сфере производства, агропромышленного комплекса и переработки сельскохозяйственной продукции.

Глава государства подчеркнул, что с момента своего создания РКФР внес значительный вклад в развитие экономики страны, став важным инструментом процесса интеграции Кыргызстана в Евразийский экономический союз. Он отметил важность равномерного распределения кредитных ресурсов по всем областям страны, расширения финансирования проектов, направленных на внедрение передовых цифровых технологий.

Садыр Жапаров подчеркнул, что в 2021 году деятельность РКФР должна быть ориентирована на расширение сферы производства и агропромышленного комплекса.

Большая часть льготных кредитов должна направляться для поддержки предприятий, ориентированных на экспорт, и кластерных проектов. Президент отметил имеющийся спрос на сомовые ресурсы со стороны предпринимателей, сказав, что в нынешних экономических условиях поддержка реального сектора является одним из приоритетов. Он также подчеркнул особую важность усиления финансирования проектов, способствующих созданию новых рабочих мест в отдаленных районах страны.
Ссылка: https://24.kg/vlast/190425/
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