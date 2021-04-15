Артем Новиков обсудил с Луиз Чемберлен готовность к третьей волне COVID-19

Первый вице-премьер-министр Артем Новиков встретился с постоянным представителем ПРООН в Кыргызстане/и. о. постоянного координатора системы ООН в стране Луиз Чемберлен. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Артем Новиков отметил, что у Кыргызстана и ООН много совместных идей, которые нуждаются в реализации. В рамках проектов, которые рассматриваются системой ООН, заложены серьезные инициативы. Прежде всего, это поддержка правительства в реализации плана посткризисного восстановления. Кроме того, в ближайшее время будут рассмотрены проекты по поддержке кабмина в части готовности к возможной третьей волне коронавирусной пандемии.

Луиз Чемберлен проинформировала, что в свете разворачивающейся новой волны COVID-19 они намерены сконцентрировать внимание на трех важных вызовах.

«Первое — вопрос относительно вакцин и вакцинации, второе — подготовленность к реагированию системы Министерства здравоохранения и социального развития, третье — социальная защита. По нашим наблюдениям, скорость третьей волны коронавируса в стране быстро набирает обороты. Уже сейчас нужно принимать необходимые меры по предотвращению рисков и распространению этой болезни. Как партнеры мы можем добиться большего, если будем всегда работать рука об руку. Мы со своей стороны готовы оказать всяческую поддержку, в том числе в вопросах социального и гендерного характера», — рассказала Луиз Чемберлен.

Стороны обсудили совместные меры по предотвращению распространения COVID-19 в Кыргызстане, а также совместные усилия правительства и международных партнеров в части информирования населения, поставке лекарственных препаратов, вакцинации населения и координации вопросов эпидемиологических рисков в период третьей волны COVID-19.

«Наша задача предоставить выбор вакцин, чтобы люди могли выбрать для себя подходящую. Сейчас ведутся консультации о поставке вакцины «Спутник V». Продолжается вакцинация китайской вакциной Sinopharm. Относительно готовности нашей системы здравоохранения к третьей волне COVID-19 правительство сделало выводы после 2020 года, когда отечественная система здравоохранения оказалась не готова к резкому распространению эпидемии в стране», — заявил Артем Новиков.

В два этапа будет обеспечено развертывание более 11-тысячного коечного фонда, задействованы резервы медработников, оборудование, предоставлены средства защиты. Артем Новиков

Вице-премьер-министр также сообщил, что с сентября запускается большой проект по школьной медицине. В каждом образовательном учреждении по всей стране будут полностью сформированы и оснащены медицинские кабинеты, сформирован медперсонал, который будет работать на местах на протяжении всего года.