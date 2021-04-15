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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Факт давления на медиков со стороны главы горздрава зарегистрирован в ЕРПП

Милиция продолжает вести следственные действия по опубликованной в СМИ информации о том, что начальник управления горздрава мэрии Бишкека Бактыгуль Исмаилова принуждала медиков идти на референдум. Об этом 24.kg сообщили в УВД Ленинского района.

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Уточняется, что медсестра ЦСМ № 17 Р. Т. пояснила, что 11 апреля с 14.00 до 20.00 была дежурной на избирательном участке № 1053 и никто не принуждал ее голосовать за какую-либо политическую партию, никакого давления тоже не оказывалось.

«По данному факту главный врач ЦСМ № 17 Гульнара Ташибекова пояснила, что 11 апреля она опубликовала в интернет-источниках свое заявление в отношении начальника Бишкекского горздрава Бактыгуль Исмаиловой, потому что у главврачей ЦСМ есть группа в мессенджере WhatsApp, где они делятся информацией. Бактыгуль Исмаилова написала там о том, что все медработники обязаны пойти на голосование, и каждые два часа фиксировала, сколько работников проголосовали. Однако отдавать свой голос за определенную партию не обязывала. Факт был зарегистрирован в ЕРПП по статье «Злоупотребление административным ресурсом» Кодекса о проступках», — сообщили в УВД.

Ранее главврач ЦСМ № 17 Гульнара Ташибекова сообщала, что глава горздрава Бактыгуль Исмаилова принуждает медиков проголосовать на референдуме, тем самым обеспечить явку.

Сама чиновница подчеркнула, что она не принуждает, а призывает каждого исполнить свой гражданский долг.
Ссылка: https://24.kg/vlast/190262/
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