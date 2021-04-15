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Власть

Кыргызстан вводит безвизовый режим для граждан еще девяти государств

Кыргызстан вводит безвизовый режим для граждан еще девяти стран. Соответствующий законопроект рассматривается на заседании Жогорку Кенеша в первом чтении.

По словам заместителя министра иностранных дел Азиза Мадмарова, граждане Албании, Болгарии, Вьетнама, Израиля, Македонии, Кипра, Мексики, Румынии и Таиланда смогут до 60 дней находиться в Кыргызстане без визы.

«Цель введения безвизового режима для граждан этих государств — развитие туризма, привлечение инвестиций, так как Кыргызстан находится в списке стран, нуждающихся в них», — сказал он.

Отметим, до этого Кыргызстан ввел безвизовый режим с 52 странами до 2025 года.

В законопроекте также предлагается ввести безвизовый режим для иностранных граждан, получивших красный паспорт ООН.

«Также предлагаем ввести норму о частичном и полном приостановлении в некоторых случаях безвизового режима. Подобная необходимость возникла в связи с пандемией», — сообщил Азиз Мадмаров.
Ссылка: https://24.kg/vlast/190220/
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