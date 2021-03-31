Несмотря на запрет, терминалы «Акчамат» выдают кредиты. Кто крышует?

Несмотря на запрет, терминалы «Акчамат» до сих пор выдают кредиты через свои автоматы. Об этом на заседании Жогорку Кенеша сообщил депутат Дастан Бекешев, обращаясь к представителям Национального банка.

Он напомнил, что по данному вопросу и ранее обращался в НБ КР.

«Тогда Нацбанк заявил о незаконности деятельности «Акчамата» и просил менеджмент торговых точек не ставить их автоматы. Но сегодня они продолжают работать. В торговых центрах возле их терминалов стоят длинные очереди. Они незаконно выдают кредиты под большие проценты, нарушая закон. К тому же нет никакой гарантии безопасности личных данных граждан. Они ведь и никакие налоги не платят», — сказал Дастан Бекешев.

Представители Нацбанка заявили, что периодически проводят проверку терминалов «Акчамата», по их данным, с прошлого года они не выдают новых кредитов.

«Было вынесено несколько предупреждений этой компании. Их автоматы сейчас работают на погашение кредитов. Сейчас они подали документы на получение лицензии. Они также обратились к бизнес-омбудсмену и пожаловались, что Нацбанк принял неправомерное решение в отношении них. Мы готовы усилить контроль», — сообщили представители банка.

Депутат возмутился, что, несмотря на незаконную деятельность, компания умудряется еще жаловаться.

«Финпол специально не возбуждал дело. Они еще жалуются. У этой компании есть крыша в госорганах. Надо дело передать АКС ГКНБ», — предложил нардеп.

Дано протокольное поручение комитетам рассмотреть вопрос о незаконной деятельности терминалов «Акчамат».