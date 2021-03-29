Закон о профсоюзах. Профильный комитет рассматривает документ в третьем чтении

Комитет Жогорку Кенеша по соцвопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению рассматривает проект закона «О профессиональных союзах» в третьем чтении.

Как отметил депутат Кожобек Рыспаев, в третьем чтении изменения практически не вносятся, учтены все ранее поступившие замечания.

По его словам, МИД обратился на имя спикера, что данный законопроект вызывает озабоченность у международных организаций.

Кожобек Рыспаев возмутился, что уже семь месяцев этот закон не могут принять. «Вы постатейно скажите, где есть противоречия», — отметил он.

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Как отметил представитель Министерства иностранных дел, ведомство только довело до сведения озабоченность международных организаций, о которых они их уведомили.

Депутат Умбеталы Кыдыралиев напомнил, что Жогорку Кенеш — орган, который принимает законы. «А замечания международных организаций носят рекомендательный характер. Если в Жогорку Кенеше согласны с законопроектом, его надо принимать», — сказал он.

Отметим, что на сегодня против законопроекта собрано более 70 тысяч подписей, а МОТ, международные объединения профсоюзов и неправительственные организации направили руководству страны многочисленные возражения. Члены профсоюзного движения Кыргызстана предлагают инициаторам отклонить законопроект «О профсоюзах» и направить его на доработку.