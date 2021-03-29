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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Местные выборы. Больше всех на агитацию потратила партия Мелиса Мырзакматова

Партии, баллотирующиеся в кенеши 28 городов, отчитались по поступлениям и расходам. Данные опубликованы на сайте ЦИК.

Уточняется, что в Оше за мандаты борются девять политорганизаций. На счете «Ата Журт Кыргызстана» 50 тысяч 150 сомов, траты составили аналогичную сумму. Больше всех поступлений и расходов у партии экс-мэра южной столицы Мелиса Мырзакматова «Улуттар Биримдиги». 1 миллион 695 тысяч сомов — поступления, траты составили 1 миллион 593 тысячи сомов.

У партии «Ишеним» — 50 тысяч 500 сомов, траты — 50 тысяч 150 сомов. У «Бир Бола» доходы — 877 тысяч 200 сомов, расходы — 797 тысяч 754 сома. «Республика» получила 50 тысяч 250 сомов, потратила — 50 тысяч 150.

У «Бутун Кыргызстана» 350 тысяч сомов на счете, потратить партия успела 343 тысячи 155 сомов.

Поступления «Ыйман нуру» составили 1 миллион 101 тысячу сомов, траты — 848 тысяч 351 сом. На счете у «Ынтымака» 289 тысяч 503, расходы — 232 тысячи 680 сомов. 138 тысяч получила партия «Улуу Журт», потратила — 137 тысяч 835.

В сводной ведомости представлена также партия «Тилектештик». Однако она была снята с гонки из-за несоответствий в списке кандидатов. В ТИК Оша 24.kg пояснили — политорганизация в агитации не участвовала. Избирательный залог в сумме 50 тысяч сомов политобъединению вернули.

Местные выборы пройдут 11 апреля в 28 городах и 420 аймаках.
Ссылка: https://24.kg/vlast/187936/
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