Делимитация границ. Камчыбек Ташиев о необходимости решить вопрос раз и навсегда

Государство компенсирует ущерб от потери домов жителям приграничных районов в случае обмена приграничными участками при делимитации и демаркации границы. Об этом на встрече с жителями Баткена сообщил председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев.

По его словам, при делимитации кыргызско-таджикской границы обмен отдельными участками между двумя странами неизбежен.

«Могут пострадать пять-десять домов, возможно, вам придется отдать соседям свой огород. Это неизбежно. Государство вас на улице не оставит — все будет компенсировано», — сказал глава ГКНБ сельчанам.

Он призвал местных чиновников проводить разъяснительную работу среди жителей приграничных сел, их родных и близких о том, что межправительственная комиссия двух государств работает во благо народа.

Камчыбек Ташиев отметил, что обмен участками будет проводиться только на равных условиях.

«Сколько президентов ушли — ни один не смог решить проблему границ. Сейчас Садыр Нургожоевич (президент Кыргызстана Садыр Жапаров. — Прим. 24.kg) настроен так, чтобы окончательно поставить точку в этом вопросе. Поэтому надо решать. Я сам болею за Баткен», — подчеркнул он.