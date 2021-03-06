Местные выборы. У 1,600 миллиона граждан паспорта образца 2004 года (обновлено)

В Кыргызстане 1 миллион 600 тысяч граждан имеют паспорта образца 2004 года, из них на местных выборах и референдуме не смогут проголосовать 268 тысяч человек. Об этом сообщает ЦИК.

Уточняется, что адрес в этих документах не соответствует актуальной отметке в адресно-справочном бюро. Кроме того, 7 тысяч 799 граждан имеют паспорт образца 2017 года, у которых в чипе паспорта записан один адрес регистрации, а в адресно-справочной базе данных — другой.

В целом по стране 344 тысячи граждан не имеют биометрической регистрации.

Напомним, 1 марта в 23.59 завершился сбор уведомлений и документов для регистрации партий, участвующих в выборах в местные кенеши. В Бишкеке в выборах примут участие 27 партий.

Местные выборы пройдут 11 апреля в 28 городах и 420 аймаках.