16:25
USD 84.80
EUR 101.16
RUB 1.14
Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Местные выборы. У 1,600 миллиона граждан паспорта образца 2004 года (обновлено)

В Кыргызстане 1 миллион 600 тысяч граждан имеют паспорта образца 2004 года, из них на местных выборах и референдуме не смогут проголосовать 268 тысяч человек. Об этом сообщает ЦИК.

Уточняется, что адрес в этих документах не соответствует актуальной отметке в адресно-справочном бюро. Кроме того, 7 тысяч 799 граждан имеют паспорт образца 2017 года, у которых в чипе паспорта записан один адрес регистрации, а в адресно-справочной базе данных — другой.

В целом по стране 344 тысячи граждан не имеют биометрической регистрации.

Напомним, 1 марта в 23.59 завершился сбор уведомлений и документов для регистрации партий, участвующих в выборах в местные кенеши. В Бишкеке в выборах примут участие 27 партий.

Местные выборы пройдут 11 апреля в 28 городах и 420 аймаках.
Ссылка: https://24.kg/vlast/185610/
просмотров: 2110
Версия для печати
Материалы по теме
В Жогорку Кенеше появились новые депутаты
Местные выборы. 11,5 процента избирателей в Бишкеке не смогут проголосовать
Индекс доверия к выборам. Что это такое и зачем он нужен
Местные выборы. Борьба за мандаты в городские кенеши будет скандальной
Местные выборы. Одна из партий отказалась от гонки в БГК
Местные выборы. Одна из партий выступает за легализацию марихуаны
Местные выборы. Кандидат не может потратить более 100 тысяч сомов
Автобусы ЦИК и ГРС выехали по городам и селам для сбора биометрических данных
Местные выборы. Сдать биометрические данные можно до 20 марта
Местные выборы. Впервые будут публиковаться финансовые отчеты кандидатов
Популярные новости
Дастан Бекешев ответил на комментарий президента Садыра Жапарова Дастан Бекешев ответил на комментарий президента Садыра Жапарова
Финпола больше нет. Постановление о&nbsp;ликвидации структуры подписал премьер Финпола больше нет. Постановление о ликвидации структуры подписал премьер
Сапар Исаков заявляет, что есть заказ на&nbsp;его физическое устранение Сапар Исаков заявляет, что есть заказ на его физическое устранение
Один за&nbsp;всех. Как депутаты голосовали за&nbsp;назначение референдума Один за всех. Как депутаты голосовали за назначение референдума
Бизнес
Индия направила гуманитарную помощь пострадавшему от засухи Мадагаскару Индия направила гуманитарную помощь пострадавшему от засухи Мадагаскару
Встречай весну с&nbsp;&laquo;народным&raquo; каталогом! Встречай весну с «народным» каталогом!
Весеннее настроение с каталогом от Globus Весеннее настроение с каталогом от Globus
Компания MegaCom выступила генеральным партнером празднования Дня ак калпака Компания MegaCom выступила генеральным партнером празднования Дня ак калпака
7 марта, воскресенье
16:00
Чудаки парковки. Бишкекчане интересуются, когда нарушителей начнут наказывать Чудаки парковки. Бишкекчане интересуются, когда нарушит...
15:47
Скандал в Оперном. Ситуацию на балете «Лебединое озеро» спасли студенты
15:21
Скандал в Оперном. Депутат Жогорку Кенеша предлагает разобраться
15:09
В ДТП на Южной магистрали погиб пассажир такси
15:00
Мгновения жизни. Аламединское ущелье и озеро Ара-Коль