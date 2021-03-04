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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Первое заседание штаба по выборам депутатов в горкенеш прошло в Бишкеке

В столичной мэрии состоялось первое заседание городского штаба по оказанию содействия бишкекской территориальной избирательной комиссии (БТИК) и участковым избирательным комиссиям (УИК). Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

По ее данным, в заседании приняли участие и. о. мэра Бактыбек Кудайбергенов, председатель ЦИК Нуржан Шайлдабекова и руководители городских служб, структурных подразделений. На заседании обсудили организационные вопросы материально-технического обеспечения при подготовке и проведении выборов депутатов БГК.

«В четырех районах столицы созданы районные штабы и 228 избирательных участков: в Ленинском районе — 62 УИК, Октябрьском — 59, Первомайском — 49, Свердловском — 58. Акимам поручено обеспечить избирательные комиссии необходимой мебелью, оргтехникой, генераторами и другими необходимыми средствами, а также санитарно-эпидемиологическую безопасность граждан на каждом участке», — сказали в муниципалитете.

Бактыбек Кудайбергенов предупредил акимов, руководителей территориальных, структурных подразделений и хозяйствующих субъектов о недопустимости вмешательства в выборы депутатов БГК.

Отметим, ранее премьер-министр Улукбек Марипов во время встречи с и. о. градоначальника заявил, что необходимо принять все меры для проведения чистых и прозрачных выборов депутатов местных кенешей, и добавил, что применение административного ресурса недопустимо.

Напомним, в выборах в БГК примут участие 27 партий.

Регистрация списка кандидатов в депутаты городских кенешей заканчивается за 30 календарных дней до дня выборов — до 12 марта.

Местные выборы пройдут 11 апреля в 28 городах и 420 аймаках.
Ссылка: https://24.kg/vlast/185476/
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