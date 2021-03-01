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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Местные выборы. В Ошский горкенеш баллотируются 11 партий

В Ошский горкенеш подали уведомления 11 партий. Об этом 24.kg сообщил спецпредставитель по югу и глава ТИК Расулбек Кадыров.

По его словам, «Ата Журт» отозвала свои документы. Заявки об участии подали «Ата Журт Кыргызстан» и «Республика».

Таким образом, список участников по состоянию на 1 марта выглядит так:

  • «Тилектештик»;
  • «Бутун Кыргызстан»;
  • «Бир Бол»;
  • «Ынтымак»;
  • «Ыйман нуру»;
  • «Улуттар биримдиги»;
  • «Улуу Журт»;
  • «Ишеним»;
  • «Элдик»;
  • «Республика»;
  • «Ата Журт Кыргызстан».

ТИК напоминает: срок подачи уведомлений истекает 1 марта в 23.59. Выборы в 448 местных кенешей пройдут 11 апреля.
Ссылка: https://24.kg/vlast/184926/
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