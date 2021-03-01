Местные выборы. В Ошский горкенеш баллотируются 11 партий

В Ошский горкенеш подали уведомления 11 партий. Об этом 24.kg сообщил спецпредставитель по югу и глава ТИК Расулбек Кадыров.

По его словам, «Ата Журт» отозвала свои документы. Заявки об участии подали «Ата Журт Кыргызстан» и «Республика».

Таким образом, список участников по состоянию на 1 марта выглядит так:

«Тилектештик»;

«Бутун Кыргызстан»;

«Бир Бол»;

«Ынтымак»;

«Ыйман нуру»;

«Улуттар биримдиги»;

«Улуу Журт»;

«Ишеним»;

«Элдик»;

«Республика»;

«Ата Журт Кыргызстан».

ТИК напоминает: срок подачи уведомлений истекает 1 марта в 23.59. Выборы в 448 местных кенешей пройдут 11 апреля.