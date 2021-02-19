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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Членам ОПГ могут запретить баллотироваться в президенты и депутаты

Членам ОПГ, а также лицам, имеющим к ним отношение, МВД предлагает запретить баллотироваться в президенты и депутаты Жогорку Кенеша.

Инициаторы предлагают внести поправки в Закон «О выборах» и Закон «О противодействии организованной преступности». Документ представлен на общественное обсуждение на сайте правительства.

МВД предлагает также законодательно закрепить норму, по которой члены ОПГ не смогут избираться депутатами местных кенешей, занимать государственные или муниципальные должности.

«На эти посты и должности не должны попадать лица, имеющие судимость, в том числе снятую или погашенную, за преступления в составе организованных групп и/или преступных организаций. В эту категорию также войдут лица, которые совершили преступления в интересах преступных групп или же состоят на централизованном учете МВД как лидеры или члены ОПГ», — уточняют в ведомстве.

МВД также подчеркивает, что в условиях нынешней экономической и политической нестабильности организованная преступность становится все более влиятельной и статусной, а ранее устанавливать подобные ограничения не получалось.

Министерство признает, что члены ОПГ «для легализации криминальных денег входят в политические партии, общественные движения, объединения». Также в качестве опасной тенденции отмечается финансирование партий преступниками, чтобы они делегировали своих представителей в различные властные структуры.

В министерстве рассказали, что в последние годы без участия кандидатур от криминальной или околокриминальной среды, а также лиц, ранее вступавших в конфликт с законом, не обходится практически ни одна избирательная кампания в законодательный орган страны.

«Возрастающие масштабы организованной преступности представляют реальную угрозу безопасности государства и общества, так как она усиливает свои позиции посредством проникновения в высшие эшелоны власти, используя отсутствие надежной нормативной правовой базы», — объясняют свою идею в министерстве.

На сегодня только кандидату с непогашенной судимостью запрещается участвовать в выборах.
Ссылка: https://24.kg/vlast/184026/
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Членам ОПГ могут запретить баллотироваться в президенты и депутаты