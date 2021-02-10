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Власть

В парламенте предлагают сократить срок обучения в профтехлицеях в полтора раза

В парламенте предлагают сократить срок обучения в профессионально-технических лицеях с трех до двух лет. Соответствующий законопроект рассматривают в первом чтении депутаты Жогорку Кенеша.

По словам нардепа Айсулуу Мамашовой, до конца в лицеях доучивается только половина студентов.

«Если в начале года поступили 14 тысяч, то диплом получают всего 6 тысяч. Потому что срок обучения слишком длинный, они два года учат школьные предметы, затем обучаются профессии. Мы предлагаем первый год посвятить школьной программе, а на второй начать профессиональные предметы», — сообщила Мамашова.

Она отметила, что учебные программы лицеев будут составляться совместно с бизнес-ассоциациями. «Профтехлицеям нужно выпускать востребованные кадры», — добавила депутат.
Ссылка: https://24.kg/vlast/183003/
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