Более 800 преподавателей колледжей и профлицеев повысили квалификацию

Преподаватели колледжей и профлицеев повысили квалификацию. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки.

По ее данным, курсы в рамках проекта «Программа развития сектора: навыки для инклюзивного роста» прошли 825 преподавателей.

«Из них 175 мастеров производственного обучения системы начального профессионального образования, 50 преподавателей по кредитным технологиям и 150 преподавателей по теме «Аккредитация и актуальные проблемы обеспечения качества образования». Кроме того, повышение квалификации прошли 400 преподавателей системы среднего профессионального образования», — отметили в ведомстве.