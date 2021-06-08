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Общество

Более 800 преподавателей колледжей и профлицеев повысили квалификацию

Преподаватели колледжей и профлицеев повысили квалификацию. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки.

По ее данным, курсы в рамках проекта «Программа развития сектора: навыки для инклюзивного роста» прошли 825 преподавателей.

«Из них 175 мастеров производственного обучения системы начального профессионального образования, 50 преподавателей по кредитным технологиям и 150 преподавателей по теме «Аккредитация и актуальные проблемы обеспечения качества образования». Кроме того, повышение квалификации прошли 400 преподавателей системы среднего профессионального образования», — отметили в ведомстве.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/196829/
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