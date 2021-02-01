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Власть

Улукбек Марипов рассказал об отце, отношении к деньгам, принципах и карьере

Сегодня депутаты парламентской коалиции большинства рассматривают кандидатуру Улукбека Марипова на должность премьер-министра.

Депутат Зарылбек Рысалиев отметил, что претендент начал свою карьеру в Минфине, потом был в администрации президента, позже в Счетной палате. Он спросил у Улукбека Марипова, насколько он любит деньги.

«Я ни разу не люблю деньги», — ответил кандидат на пост премьера.

Зарылбек Рысалиев также спросил у Улукбека Марипова, насколько он близок к отцу и продвигает ли тот его по карьерной лестнице.

Улукбек Марипов ответил, что гордится своим отцом, но на госслужбе руководствуется только своими принципами.

«Я уважаю отца и методы его воспитания. Я хочу так же воспитывать своих детей. Однако я на работе руководствуюсь своими принципами», — сказал Улукбек Марипов.

Отец претендента на пост главы правительства Асамидин Марипов. Он был депутатом Жогорку Кенеша. Сейчас работает главврачом в одной из районных больниц.
Ссылка: https://24.kg/vlast/181837/
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