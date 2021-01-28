Я сдержал обещание. Камчыбек Ташиев о победе Садыра Жапарова

Сегодня в Бишкеке в Национальной филармонии имени Токтогула Сатылганова пройдет торжественная церемония вступления в должность нового президента Кыргызстана Садыра Жапарова.

Председатель ГКНБ и его близкий друг Камчыбек Ташиев написал на своей странице в социальных сетях: «Ровно 4 месяца и 14 дней назад на рассвете на центральной площади я объявил: мы сделаем Садыра президентом. Я сдержал обещание!».

После парламентских выборов, состоявшихся 4 октября 2020 года в Бишкеке прошли массовые митинги в знак протеста фальсификации итогов голосования. ЦИК под давлением вынуждена была признать выборы несостоявшимися. Президент Сооронбай Жээнбеков также был вынужден подать в отставку. Власть в стране поменялась.

На досрочных президентских выборах 10 января с большим отрывом победил Садыр Жапаров.