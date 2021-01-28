10:51
USD 84.80
EUR 103.01
RUB 1.13
Власть

Я сдержал обещание. Камчыбек Ташиев о победе Садыра Жапарова

Сегодня в Бишкеке в Национальной филармонии имени Токтогула Сатылганова пройдет торжественная церемония вступления в должность нового президента Кыргызстана Садыра Жапарова.

Председатель ГКНБ и его близкий друг Камчыбек Ташиев написал на своей странице в социальных сетях: «Ровно 4 месяца и 14 дней назад на рассвете на центральной площади я объявил: мы сделаем Садыра президентом. Я сдержал обещание!».

После парламентских выборов, состоявшихся 4 октября 2020 года в Бишкеке прошли массовые митинги в знак протеста фальсификации итогов голосования. ЦИК под давлением вынуждена была признать выборы несостоявшимися. Президент Сооронбай Жээнбеков также был вынужден подать в отставку. Власть в стране поменялась.

На досрочных президентских выборах 10 января с большим отрывом победил Садыр Жапаров.
Ссылка: https://24.kg/vlast/181457/
просмотров: 1146
Версия для печати
Материалы по теме
Премьера и состав правительства депутаты утвердят после инаугурации президента
На площади Ала-Тоо устанавливают большой экран. Будут транслировать инаугурацию
Инаугурация Садыра Жапарова. Кого из кандидатов в президенты пригласили
Садыр Жапаровдун инаугурациясы филармонияда өтөт. Ага журналисттер киргизилбейт
Инаугурация Садыра Жапарова. Церемония из-за COVID-19 пройдет без участия СМИ
Визит Садыра Жапарова в Россию: комментарий пресс-секретаря Галины Байтерек
Садыр Жапаров просит понимания: 30 лет терпели, осталось потерпеть полгода
Инаугурация Садыра Жапарова. Стрельба из пушек не потребует затрат
Инаугурация Садыра Жапарова. Без залпов орудий не обойдется?
Выборы президента. Клара Сооронкулова обратилась в суд
Популярные новости
Посол России прокомментировал скандал со&nbsp;складами &laquo;Спекулянта&raquo; Посол России прокомментировал скандал со складами «Спекулянта»
Садыр Жапаров просит понимания: 30&nbsp;лет терпели, осталось потерпеть полгода Садыр Жапаров просит понимания: 30 лет терпели, осталось потерпеть полгода
Визит Садыра Жапарова в&nbsp;Россию: комментарий пресс-секретаря Галины Байтерек Визит Садыра Жапарова в Россию: комментарий пресс-секретаря Галины Байтерек
Проект Конституции. Глава аппарата президента будет руководить кабмином Проект Конституции. Глава аппарата президента будет руководить кабмином
Бизнес
Дефицита куриных яиц нет. Комментарий сетей Globus и&nbsp;&laquo;Народный&raquo; Дефицита куриных яиц нет. Комментарий сетей Globus и «Народный»
Мобильный оператор&nbsp;О! продолжает расширять охват и&nbsp;емкость сети 4G&nbsp;LTE Мобильный оператор О! продолжает расширять охват и емкость сети 4G LTE
Как справился &laquo;Оптима Банк&raquo; с&nbsp;вызовами 2020&nbsp;года, включая смену акционера? Как справился «Оптима Банк» с вызовами 2020 года, включая смену акционера?
Подключайте тариф M2M для &laquo;умных&raquo; устройств Подключайте тариф M2M для «умных» устройств
28 января, четверг
10:40
Студенты-контрактники жалуются: ректоры вузов их не слышат, чиновники игнорируют Студенты-контрактники жалуются: ректоры вузов их не слы...
10:31
Я сдержал обещание. Камчыбек Ташиев о победе Садыра Жапарова
10:23
COVID-19 в мире. Заразились более 100,8 миллиона, умерли более 2,1 миллиона
10:16
В селе Ивановка открыли родильное отделение
10:10
Для зараженных COVID-19 свободны 242 койки в медучреждениях Бишкека