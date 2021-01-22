09:08
USD 84.53
EUR 102.55
RUB 1.15
Власть
Сюжет: Выборы - 2021

В Кыргызстане избирательная кампания в местные кенеши будет объявлена заново

В Кыргызстане избирательная кампания в местные кенеши будет объявлена заново. Об этом 24.kg сообщил член ЦИК Тынчтык Шайназаров.

Напомним, в апреле 2020 года должны были пройти выборы в пяти городах — Оше, Майлуу-Суу, Токмаке, Караколе, Балыкчи и 25 аймаках. Но из-за пандемии коронавируса кампания была приостановлена.

«ЦИК планирует объявить выборы заново. Партиям придется вновь подавать уведомления об участии в ТИК. Местные выборы проводят территориальные избирательные комиссии. ЦИК только назначает дату. Они пройдут, как планируется, 11 апреля. Будет ли изменена избирательная система для городских кенешей, я не знаю. Зависит от проекта новой редакции Конституции. Вполне вероятно, что и горкенеши будут формироваться по мажоритарно-пропорциональной системе, а для политических партий снизят порог до 3 процентов», — сказал Тынчтык Шайназаров.

Он добавил, что это произойдет только в том случае, если референдум по принятию редакции нового Основного закона состоится в марте. ЦИК начнет к нему подготовку сразу после того, как Жогорку Кенеш назначит дату.
Ссылка: https://24.kg/vlast/180808/
просмотров: 188
Версия для печати
Материалы по теме
На местных выборах сохранится порог 7 процентов
Референдум по принятию новой Конституции должен пройти до выборов в парламент
Референдум по форме правления. Если плебисцит не состоится, повторного не будет
Выборы-2020. В ЦИК рассказали, в каком случае выборы признают несостоявшимися
ЦИК не объявит местные выборы до нормализации эпидемиологической ситуации
Местные выборы в Кыргызстане. Списки избирателей проверят и уточнят еще раз
Массовая прописка. Кто ответит за махинации со списками
Когда объявят местные выборы? ЦИК решит совместно с республиканским штабом
ЦИК вновь требует перепроверить списки избирателей в Оше, Караколе, Балыкчи
Чиновники, уличенные в массовой прописке избирателей, отделались выговорами
Популярные новости
Уже готовы первые десять указов Садыра Жапарова Уже готовы первые десять указов Садыра Жапарова
Кто станет оппозицией Садыру Жапарову Кто станет оппозицией Садыру Жапарову
Скончалась супруга экс-министра внутренних дел Молдомусы Конгантиева Скончалась супруга экс-министра внутренних дел Молдомусы Конгантиева
Смена власти. Кого успели отправить за&nbsp;решетку при Садыре Жапарове Смена власти. Кого успели отправить за решетку при Садыре Жапарове
Бизнес
Беззаконие продолжается. Силовики вновь пришли на&nbsp;склады &laquo;Спекулянта&raquo; Беззаконие продолжается. Силовики вновь пришли на склады «Спекулянта»
Моментальные денежные переводы из&nbsp;СберБанк Онлайн на&nbsp;карты Dos CredoBank Моментальные денежные переводы из СберБанк Онлайн на карты Dos CredoBank
ЗАО &laquo;Альфа Телеком&raquo; запускает услуги программных ККМ для бизнеса ЗАО «Альфа Телеком» запускает услуги программных ККМ для бизнеса
Как в&nbsp;криминальном фильме 90-х. Владелец сети &laquo;Спекулянт&raquo; заявляет о&nbsp;рейдерстве Как в криминальном фильме 90-х. Владелец сети «Спекулянт» заявляет о рейдерстве
22 января, пятница
09:00
Загрязнение воздуха в Бишкеке. В большинстве районов индекс умеренный Загрязнение воздуха в Бишкеке. В большинстве районов ин...
08:51
В Кыргызстане избирательная кампания в местные кенеши будет объявлена заново
08:38
«Кыргызфильм» объявил конкурс сценариев детских фильмов
08:17
Сбил человека и скрылся. В Бишкеке задержали водителя Volkswagen
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
21 января, четверг
23:39
В Англии вратарь забил гол: мяч перелетел через все поле
23:02
В самом реалистичном авиасимуляторе нашли «дворец Путина»
22:39
Созданы наушники-переводчики, позволяющие свободно говорить на 40 языках
22:07
Специалисты проверили на радиоактивность уголь, который покупают бишкекчане
21:48
Снести и убрать. Каждую пятницу в Караколе будут проводить субботник