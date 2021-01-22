В Кыргызстане избирательная кампания в местные кенеши будет объявлена заново. Об этом 24.kg сообщил член ЦИК Тынчтык Шайназаров.

Напомним, в апреле 2020 года должны были пройти выборы в пяти городах — Оше, Майлуу-Суу, Токмаке, Караколе, Балыкчи и 25 аймаках. Но из-за пандемии коронавируса кампания была приостановлена.

«ЦИК планирует объявить выборы заново. Партиям придется вновь подавать уведомления об участии в ТИК. Местные выборы проводят территориальные избирательные комиссии. ЦИК только назначает дату. Они пройдут, как планируется, 11 апреля. Будет ли изменена избирательная система для городских кенешей, я не знаю. Зависит от проекта новой редакции Конституции. Вполне вероятно, что и горкенеши будут формироваться по мажоритарно-пропорциональной системе, а для политических партий снизят порог до 3 процентов», — сказал Тынчтык Шайназаров.

Он добавил, что это произойдет только в том случае, если референдум по принятию редакции нового Основного закона состоится в марте. ЦИК начнет к нему подготовку сразу после того, как Жогорку Кенеш назначит дату.