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Власть
Сюжет: Конституционная реформа

Азимбек Бекназаров: Новая редакция Конституции — это попытка узурпировать власть

Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызстана в Малайзии Азимбек Бекназаров предупредил новую власть о настоящих народных волнениях. Свое обращение он опубликовал в социальной сети.

По его мнению, нынешняя власть повторяет путь экс-президентов страны.

«Видимо, не учли уроки прошлых событий. Вы допускаете большую ошибку, подготовив новую редакцию Конституции в узком кругу и вынося ее на референдум. Остановитесь. В противном случае вы увидите настоящие народные волнения», — сказал он.

Надо признать, что новый проект Конституции — это попытка узурпировать власть. Надо его отозвать.

Азимбек Бекназаров

Он согласен, что действующий Основной закон нуждается в реформе. Но не таким путем.

Азимбек Бекназаров предлагает сначала провести референдум и узнать мнение народа относительно формы правления, методов избрания депутатов парламента и введения института курултая.

«Только после результатов голосования можно говорить о внесении изменений в Основной закон страны в соответствии с выбором народа. Народный курултай — это высший орган народной власти и конституционное право граждан. Перед курултаем подотчетен президент, Жогорку Кенеш. Но сначала надо узнать мнение кыргызстанцев», — сказал он.

80 депутатов Жогорку Кенеша инициировали закон о назначении референдума по внесению изменений в Конституцию. Он вынесен на общественное обсуждение на официальном сайте парламента.

Перекройка Конституции — изначально инициатива Садыра Жапарова. Об этом он говорил неоднократно. Однако попытку переписать Основной закон переложили на депутатов парламента шестого созыва, который, по сути, после 28 октября 2020 года стал нелегитимным — срок полномочий истек.
Ссылка: https://24.kg/vlast/173620/
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