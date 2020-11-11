Первая пресс-конференция и. о. президента Садыра Жапарова будет в прямом эфире

Завтра, 12 ноября, состоится пресс-конференция исполняющего обязанности президента Садыра Жапарова. Об этом 24.kg сообщил заведующий отделом информационной политики аппарата главы государства Нургазы Анаркулов.

По его словам, в ходе пресс-конференции Садыр Жапаров ответит на все актуальные вопросы общественности, касающиеся социально-экономических, общественно-политических и других тем.



Он добавил, что трансляция пресс-конференции будет доступна в прямом эфире Общественной телерадиовещательной корпорации.

В пресс-службе и. о. президента также добавили, что вопросы не ограничены и могут касаться абсолютно любой тематики. Аккредитация для журналистов и СМИ открыта.