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Власть

Первая пресс-конференция и. о. президента Садыра Жапарова будет в прямом эфире

Завтра, 12 ноября, состоится пресс-конференция исполняющего обязанности президента Садыра Жапарова. Об этом 24.kg сообщил заведующий отделом информационной политики аппарата главы государства Нургазы Анаркулов.

По его словам,  в ходе пресс-конференции Садыр Жапаров ответит на все актуальные вопросы общественности, касающиеся социально-экономических, общественно-политических и других тем.
 
Он добавил, что трансляция пресс-конференции будет доступна в прямом эфире Общественной телерадиовещательной корпорации. 

В пресс-службе и. о. президента также добавили, что вопросы не ограничены и могут касаться абсолютно любой тематики. Аккредитация для журналистов и СМИ открыта.
Ссылка: https://24.kg/vlast/172513/
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