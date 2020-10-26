Выборы-2020. Юрист объяснила, почему обвинения ЦИК в халатности несостоятельны

Юрист Айжан Орозакунова предлагает выяснить, какой именно государственный орган допустил халатность во время выборов депутатов Жогорку Кенеша 4 октября и в период подготовки к ним. Об этом она заявила сегодня на брифинге.

По словам юриста, обвинять в халатности и нарушениях ЦИК неправомерно. Поскольку, к примеру, тем же подкупом избирателей занималась не избирательная комиссия. Она считает, что идет умышленно неверное толкование функций и обязанностей ЦИК.

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Юрист напомнила: давление на ЦИК недопустимо, поскольку через этот орган проводится избрание руководства страны.

«Мы можем рассматривать только факт действия либо бездействия ЦИК. Но никак не халатное отношение», — сказала Айжан Орозакунова.

Напомним, 24 октября в Центризбиркоме сотрудники правоохранительных органов провели обыск и выемку документов в рамках досудебного производства по факту организации массовых беспорядков 5 октября.

Ранее членов избирательной комиссии вызывали в милицию на допрос.

6 октября ЦИК вынуждена была признать итоги выборов недействительными после того, как в Бишкеке начались массовые акции протеста, а затем беспорядки. В результате народного возмущения в стране сменилась власть — президент Сооронбай Жээнбеков ушел в отставку. Исполняет обязанности главы государства премьер-министр Садыр Жапаров.

Досрочные выборы президента назначены на 10 января 2021 года.