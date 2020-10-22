В Кыргызстане новый генпрокурор. Что известно о Курманкуле Зулушеве

Жогорку Кенеш и исполняющий обязанности президента премьер-министр Садыр Жапаров утвердили на должность генерального прокурора теперь уже экс-депутата парламента шестого созыва Курманкула Зулушева. Глава надзорного органа пообещал, что на должности будет бороться с коррупцией и не допустит политических гонений.

24.kg решило напомнить, что известно о новом генпрокуроре.

От рабочего до судьи

Курманкул Зулушев родился 12 февраля 1970 года в селе Комсомол Узгенского района. Высшее образование юриста он получил в 28 лет, окончив Ошский государственный университет.

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Карьера будущего генпрокурора началась в 1987 году. Тогда Курманкул Зулушев был рабочим в совхозе «Ак-Жар» Узгенского района. В 18 лет начал преподавать в Ошском технологическом университете, правда, в официальных источниках не указывается, какой предмет. За 11 лет педагогической деятельности в высшем учебном заведении он дослужился до заместителя декана.

Спустя два года после получения диплома, в 2000 году Курманкул Зулушев начал карьеру в прокуратуре Нарынского района. Он был стажером-помощником местного прокурора. Через год стал стажироваться у следователя этой же прокуратуры.

С 2001 по 2005 год Курманкул Зулушев работал следователем прокуратуры Кочкорского района и помощником прокурора Жайылского района.

Еще через два года бывший депутат пошел на повышение, став старшим следователем, а затем переведен в отдел прокуратуры Чуйской области. В этот же период он вновь вернулся в следствие, работал старшим помощником прокурора Кыргызской транспортной прокуратуры.

В 2007-м карьера пошла вверх, и Зулушев стал судьей в Сокулукском районе. Там он проработал шесть лет. В 2013 году работник Фемиды пришел в Бишкекский городской суд, где стал заместителем председателя.

В 2015 году Курманкул Зулушев стал депутатом Жогорку Кенеша от политической партии «Республика — Ата Журт».

Дружеская благодарность

Впервые о Курманкуле Зулушеве стало известно в 2013-м. Он был председательствующим в судебной коллегии Бишкекского городского суда, которая вынесла оправдательный приговор на тот момент трем депутатам парламента — Садыру Жапарову, Камчыбеку Ташиеву и Таланту Мамытову. Ранее Первомайский районный суд Бишкека назначил им наказание в виде 1,5 и 1 года лишения свободы.

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Генпрокуратура заявила, что судьи оправдали парламентариев под давлением толпы. Однако Курманкул Зулушев опроверг такие обвинения, отметив, что приговор не противоречит закону.

Судья Медербек Сатыев, который тоже был в составе той судебной коллегии, заявил, что никакого отношения к партии «Ата-Журт» работники Фемиды не имеют.

Спустя некоторое время Совет судей досрочно освободил от должностей Медербека Сатыева и Курманкула Зулушева.

В 2015-м оба судьи баллотировались в депутаты Жогорку Кенеша именно от партии «Республика — Ата Журт».

После митингов в октябре, которые привели к массовым беспорядкам и смене власти, Садыра Жапарова освободили из колонии. Спустя несколько дней политический заключенный возглавил страну, а Сооронбай Жээнбеков капитулировал, покинув пост президента.

Для многих очевидно, что Садыр Жапаров не забыл добро и отблагодарил бывших судей за оправдательный приговор высокими постами.

Медербек Сатыев стал первым замом руководителя аппарата президента. Курманкул Зулушев — генеральным прокурором.

Чем отличился в парламенте?

В парламенте Курманкул Зулушев отличился своими идеями, что не раз вызывало критику среди его коллег. В частности он выступал с предложением о лишении депутатов функций разработки законопроектов.

Курманкул Зулушев объяснил инициативу тем, что нардепы не успевают детально изучить законопроекты, что сказывается на их качестве.

Незадолго до парламентских выборов Зулушев вынес на общественное обсуждение законопроект о назначении референдума. Депутат предлагал гражданам проголосовать, при какой форме правления они хотят жить — парламентской или президентской.

Автор хотел назначить референдум на 4 октября и провести его вместе с выборами в Жогорку Кенеш. В итоге законопроект так и не рассмотрели в палате.

Он критиковал ОТРК за неспособность создавать профессиональный и интересный контент.

Встал на защиту Канатбека Исаева, которого водворили в СИЗО по явно политическому преследованию. Курманкул Зулушев заявил, что уголовное дело в отношении лидера фракции «Кыргызстан» возбуждено незаконно.

Стоит отметить, что определиться с формой правления Курманкул Зулушев предлагал еще в 2016 году.

Выступая на заседании, он призвал коллег не размениваться на мелочи и обратить внимание на главные вопросы — форму правления страной.

Он опасался, что по новой Конституции один человек сможет получить безграничную власть.

Интересно, изменит ли он теперь свое мнение?