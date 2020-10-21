Курманкул Зулушев: Генпрокуратура не будет заниматься политическими гонениями

Генеральная прокуратура впредь не будет возбуждать уголовные дела по политическим мотивам. Об этом журналистам заявил кандидат на пост генпрокурора Курманкул Зулушев.

Он отметил, что высоко оценил работу Откурбека Джамшитова, назвав его профессионалом своего дела.

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«Он, как профессиональный прокурор, хорошо вел работу, придерживаясь принципов профессии. Вот только к резонансным и политическим делам он отнесся безразлично», — сказал он.

В случае утверждения на пост генпрокурора Курманкул Зулушев намерен отделить прокуратуру от политики.

«Буду бороться с коррупцией и криминалом, которые являются главным злом нашей страны. Впредь Генпрокуратура не будет возбуждать политически мотивированные дела и заниматься гонениями», — заявил Курманкул Зулушев.