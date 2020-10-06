Что намерен предложить Сооронбаю Жээнбекову Координационный совет

Во вновь созданном Координационном совете 24.kg проинформировали, как намереваются вернуть страну в правовое поле.

Уточняется, что «предложение президента страны о встрече с лидерами 16 партий, участвующих в парламентских выборах, утратило актуальность».

«Встречаться надо было вчера, не доводя ситуацию до беспорядков, сегодня уже такая встреча неактуальна», — сообщили редакции инициаторы создания Координационного совета.

Известно, что политики рассматривают два варианта для стабилизации общественно-политической ситуации в стране.

Координационный совет не исключает, что предложит Сооронбаю Жээнбекову добровольно сложить полномочия президента. Второй вариант будет рассмотрен на экстренном заседании Жогорку Кенеша шестого созыва. В Координационном совете не исключают, что депутаты объявят Сооронбаю Жээнбекову импичмент. Однако в пресс-службе парламента в свою очередь отмечают, что важно собрать кворум.

Ожидается, что депутаты ЖК соберутся сегодня в 16.00, чтобы обсудить текущую ситуацию.