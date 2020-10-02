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Власть
Сюжет: «Мекеним Кыргызстан»

«Мекеним Кыргызстан» № 4: Забота о старшем поколении

Турсунбубу Турсункулова (71 год), жительница Бишкека : «Мы, старшее поколение, всегда ходим на выборы. Это наш гражданский долг. Молодые могут пойти или не пойти, ленятся. А мы обязательно идем. За кого буду голосовать? У нас в семье мнения разделились. Но большая часть решила голосовать за «Мекеним Кыргызстан». Эта партия точно будет в парламенте. Среди их кандидатов много интересных ребят. Хочу их поддержать».

Фархад Акромов (75 лет), житель села Теле-Коргон Араванского района: «Моя семья решила голосовать за «Мекеним Кыргызстан». Вся наша улица за них. Это я точно знаю. А так, думаю, что очень многие их поддержат. Сильная партия, это сразу видно. Такие и нужны во власти».

Мелис Жунушалиев (81 год), житель села Бостери Иссык-Кульской области: «4 октября я, конечно, пойду голосовать. Выбор сделал давно и не скрываю. Буду голосовать за «Мекеним Кыргызстан». Я им доверяю».

***
Оплачено уполномоченным представителем по финансовым вопросам партии «Мекеним Кыргызстан» Джайчиевой Гульбарчин Эр Турсуновной из средств специального избирательного фонда политической партии «Мекеним Кыргызстан». Дата выхода 02.10.2020.
 
Ссылка: https://24.kg/vlast/167297/
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