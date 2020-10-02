Одним из локомотивов экономического развития Кыргызстана в ближайшие годы станет малый и средний бизнес. Эта тенденция характерна не только для нашей страны, но и для всего мира.
Чтобы стимулировать развитие бизнеса, партия «Мекеним Кыргызстан» предлагает:
— кардинально сократить и упростить все процедуры регистрации и ведения бизнеса. В том числе и разрешительные процедуры. Начиная от открытия предприятия и до подключения его, если это нужно, к системе электро- и водоснабжения;
— сократить, а затем и вовсе упразднить уставный капитал;
— упростить и ускорить процедуру лицензирования;
— сократить перечень лицензируемой деятельности.
Для реализации этих задач партия «Мекеним Кыргызстан» сразу, как только приступит к работе в парламенте, внесет соответствующие предложения по изменению законодательства.