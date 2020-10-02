Одним из локомотивов экономического развития Кыргызстана в ближайшие годы станет малый и средний бизнес. Эта тенденция характерна не только для нашей страны, но и для всего мира.

Чтобы стимулировать развитие бизнеса, партия «Мекеним Кыргызстан» предлагает:

— кардинально сократить и упростить все процедуры регистрации и ведения бизнеса. В том числе и разрешительные процедуры. Начиная от открытия предприятия и до подключения его, если это нужно, к системе электро- и водоснабжения;

— сократить, а затем и вовсе упразднить уставный капитал;

— упростить и ускорить процедуру лицензирования;

— сократить перечень лицензируемой деятельности.

Для реализации этих задач партия «Мекеним Кыргызстан» сразу, как только приступит к работе в парламенте, внесет соответствующие предложения по изменению законодательства.

Партия «Мекеним Кыргызстан» — партия каждого гражданина!

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Оплачено уполномоченным представителем по финансовым вопросам партии «Мекеним Кыргызстан» Джайчиевой Гульбарчин Эр Турсуновной из средств специального избирательного фонда политобъединения. Дата выхода 02.10.2020.