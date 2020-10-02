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Власть
Сюжет: «Мекеним Кыргызстан»

Омурбек Текебаев: Давайте будем достойны нашей великой истории!

Есть один не единственный, но бесспорный результат революции 2010 года — это свободные и демократические выборы. Об этом в своем обращении к кыргызстанцам сказал лидер социалистической партии «Ата Мекен» № 6 Омурбек Текебаев.

«Десять лет назад мы трансформировали систему Кыргызстана таким образом, чтобы в центре политических процессов стоял гражданин. Чтобы власть была для народа, а не народ для власти. Вспомните, как было раньше... Раньше результаты выборов определялись в «Белом доме». Вниз, на уровень акимов, губернаторов спускалась «разнарядка», кто сколько голосов должен получить, кого надо пропустить на выборах. Само голосование было фактически формальным, а его результаты не зависели от избирателя», — напомнил Омурбек Чиркешович.

Лидер партии «Ата Мекен» отметил, что политическая реформа 2010 года поставила все политические процессы в зависимость от мнения простых людей, от голоса каждого кыргызстанца. Дала возможность определять суть, качество государственной власти. «Но для того, чтобы воспользоваться этой возможностью, чтобы произошло реальное, глубинное изменение системы, должна произойти очень важная внутренняя трансформация каждого из нас», — подчеркнул Омурбек Текебаев.

Каждый из нас должен стать не просто избирателем, жителем какой-то территории, а стать гражданином. Гражданином с большой буквы. Свободным, ответственным, думающим. Хозяином не только своей судьбы, своей семьи, а хозяином целой страны.

Омурбек Текебаев

«Сегодня результаты выборов определяем мы с вами. Как раньше, за нас уже не могут проголосовать, не могут просто сфальсифицировать результаты выборов. Поэтому все провластные партии и партия бывшего премьер-министра буквально охотятся за вашими голосами. Сегодняшняя политика, финансовая коньюктура такова, что цена одного голоса выросла в определенных регионах до $100», — отметил лидер партии.

Да, мы получили свободу, мы получили возможность выбирать тех, кто будет решать судьбу страны. Но мы не стали пока еще настоящими гражданами. Мы все еще действуем в примитивной логике рыночных, базарных отношений. Я уверен, что это болезнь роста. Но мы не должны, не имеем права замедлять процесс взросления, чтобы не остаться инфантильным народом.

«Есть вещи, которые не имеют цены. Они бесценны, они не продаются. Это мать, это Родина, это совесть и национальная гордость. Перед нашей страной, перед нашим народом стоят большие и сложные задачи. И большие, великие цели. Мы должны им соответствовать.

Если каждый из нас не станет великим в своих мыслях, в своих поступках, то не станет великим и наш народ, и наша страна.

Кроме нас самих никто не сделает ее такой, какой она может быть. Какой она должна быть.

Давайте будем достойны нашей великой истории, достойны тех больших задач, которые перед нами стоят», — подчеркнул Омурбек Текебаев.


Приходите 4 октября на выборы и отдайте свой голос за партию «Ата Мекен» № 6, которая даст новое дыхание Кыргызстану!

***

Оплачено ПП «Ата Мекен» из избирательного фонда (расчетный счет 1299007840002080) уполномоченным представителем по финансовым вопросам Кулжановой Д.К.
Ссылка: https://24.kg/vlast/167290/
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