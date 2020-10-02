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Власть
Сюжет: «Мекеним Кыргызстан»

Партия «Мекеним Кыргызстан» № 4: Видео о подкупе — грязная ложь и провокация!

Сообщения в СМИ о том, что агитатор от партии «Мекеним Кыргызстан» подозревается в подкупе избирателей в одном из сел Кара-Суйского района — грязная ложь и провокация со стороны определенных политических групп и конкурентов. Местное отделение внутренних дел еще до выяснения всех обстоятельств решило приписать неизвестное лицо к партии «Мекеним Кыргызстан».

Мы провели собственное расследование по выяснению всех причин и обстоятельств появления данного скандального видео, направленного на очернение партии «Мекеним Кыргызстан». Нам удалось выяснить, что лицо, которое фигурирует на видео, не имеет никакого отношения к нашей партии. Ни он, ни его родственники не являются ни членами, ни агитаторами нашей партии.

В очередной раз призываем все стороны прежде, чем обнародовать подобную лживую и провокационную информацию, проверять ее достоверность.

Партия «Мекеним Кыргызстан» всегда выступала за честные и конкурентные выборы без использования грязных технологий и в строгом соответствии с действующим законодательством.

Мы гарантируем и берем полную ответственность за нашу работу.

***

Оплачено уполномоченным представителем по финансовым вопросам партии «Мекеним Кыргызстан» Джайчиевой Гульбарчин Эр Турсуновной из средств специального избирательного фонда политической партии «Мекеним Кыргызстан». Дата выхода 02.10.2020.
Ссылка: https://24.kg/vlast/167289/
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