Сообщения в СМИ о том, что агитатор от партии «Мекеним Кыргызстан» подозревается в подкупе избирателей в одном из сел Кара-Суйского района — грязная ложь и провокация со стороны определенных политических групп и конкурентов. Местное отделение внутренних дел еще до выяснения всех обстоятельств решило приписать неизвестное лицо к партии «Мекеним Кыргызстан».

Мы провели собственное расследование по выяснению всех причин и обстоятельств появления данного скандального видео, направленного на очернение партии «Мекеним Кыргызстан». Нам удалось выяснить, что лицо, которое фигурирует на видео, не имеет никакого отношения к нашей партии. Ни он, ни его родственники не являются ни членами, ни агитаторами нашей партии.

В очередной раз призываем все стороны прежде, чем обнародовать подобную лживую и провокационную информацию, проверять ее достоверность.

Партия «Мекеним Кыргызстан» всегда выступала за честные и конкурентные выборы без использования грязных технологий и в строгом соответствии с действующим законодательством.

Мы гарантируем и берем полную ответственность за нашу работу.

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Оплачено уполномоченным представителем по финансовым вопросам партии «Мекеним Кыргызстан» Джайчиевой Гульбарчин Эр Турсуновной из средств специального избирательного фонда политической партии «Мекеним Кыргызстан». Дата выхода 02.10.2020.