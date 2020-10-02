«Мекеним Кыргызстан» всячески пытаются очернить, потому что мы — сильная партия. Об этом сказал кандидат от политпартии «Мекеним Кыргызстан» Искендер Матраимов.



«Мы сильная партия! Мы сдерживаем свое слово, поэтому многие стараются нас очернить. Вы прекрасно знаете, что на протяжении многих лет нас стараются всячески очернить, но Бог все видит. Мы мало говорим, но многое делаем», — сказал кандидат.



Искендер Матраимов отметил, что в команде «Мекеним Кыргызстана» есть академики, профессора, профессионалы!



«Мы сильная партия! У нас есть те люди, которые знают все проблемы регионов, все проблемы каждого села и каждой улицы. Наш политсовет тщательно отбирал кандидатов, потому что от парламента зависит все», — заключил Матраимов.

Напомним, парламентские выборы состоятся 4 октября. Партия «Мекеним Кыргызстан» — партия каждого кыргызстанца!

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Оплачено уполномоченным представителем по финансовым вопросам партии «Мекеним Кыргызстан» Джайчиевой Гульбарчин Эр Турсуновной из средств специального избирательного фонда политической партии «Мекеним Кыргызстан». Дата выхода 02.10.2020.