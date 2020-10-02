«Мекеним Кыргызстан» № 4: Спасибо народу Кыргызстана!

Уважаемый народ Кыргызстана! Партия «Мекеним Кыргызстан» завершает уверенный путь к победе на выборах-2020. На протяжении всего этого времени мы ощущали реальную вашу поддержку, вы давали нам надежду и силы! Мы верим, что вместе мы можем реально изменить наш Кыргызстан и сделать его комфортным государством для каждого кыргызстанца. Мы неидеальные, но наши помыслы чисты! Несмотря на разного рода обвинения со стороны конкурирующих партий и политиков, черный пиар и провокации, мы смогли доказать всем, что можем и сделаем нашу страну развитым и реально социально ориентированным государством.

В преддверии дня голосования мы гарантируем, что, когда наша партия придет в парламент, вы в течение уже нескольких месяцев увидите реальные изменения к лучшему. Мы сформируем эффективное правительство уже по новой структуре, лишенной дублирующих функций и нацеленной на результат.

Партия «Мекеним Кыргызстан» также уверенно заявляет о том, что несмотря на разные позиции по некоторым вопросам, а также политические взгляды с отдельными политиками и партиями, готова к конструктивному диалогу и сотрудничеству во благо развития страны.

Мы не будем делиться на сильных и слабых, богатых и бедных, умных и не очень, если у нас совпадают цели, мы готовы работать вместе — это единственный верный путь для построения сильного государства с развитой экономикой. Мы докажем не пустыми обещаниями и популистскими высказываниями, что Кыргызстан может и должен стать локомотивом реформ в регионе.

Хотим также пожелать каждому дому, каждой семье, каждому гражданину добра, мира и процветания.

4 октября от вашего выбора зависит будущее народа и страны. Сделайте верный выбор.

С уважением партия «Мекеним Кыргызстан» № 4 — партия каждого кыргызстанца!

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Оплачено уполномоченным представителем по финансовым вопросам партии «Мекеним Кыргызстан» Джайчиевой Гульбарчин Эр Турсуновной из средств специального избирательного фонда политической партии «Мекеним Кыргызстан». Дата выхода 02.10.2020.