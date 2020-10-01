Партия «Мекеним Кыргызстан» провела самую масштабную встречу

Агитационный караван «Мекеним Кыргызстана» завершает свое движение по регионам республики. Финишная лента была разорвана в городе Кара-Суу. Кандидатов в депутаты тепло и радушно встретило население Ошской области. Желающих выслушать и поддержать политиков собралось свыше 5 тысяч человек. Несмотря на призывы организационного комитета соблюдать санитарные нормы безопасности, люди не смогли проигнорировать встречу со своими кандидатами. На стадион города пришли не только жители населенного пункта, но и всех близлежащих сельских управ. Большие надежды у народа в отношении нового созыва парламентариев. Ставку здесь сделали на «Мекеним Кыргызстан». Некоторые мекенимовцы — уроженцы этого региона, а значит не понаслышке знают о сложившихся проблемах в области. Программа политического объединения способна их решить, уверены кандидаты в депутаты.

«У партии «Мекеним Кыргызстан» есть программа с детально продуманным механизмом ее исполнения. То, что мы говорим нашим избирателям, — это не просто слова, а призывы к действию. Мы готовы работать не покладая рук, чтобы добиться реформы систем здравоохранения, образования и социальной защиты наших граждан. Один из приоритетов — развитие сельского хозяйства. В наших рядах есть крепкие профессионалы своего дела, прогрессивная молодежь, люди разных национальностей и взглядов, которые и помогут достичь этих целей», — заявил на встрече лидер партии Мирлан Бакиров.

«Один из пунктов нашей программы — помощь социально уязвимым слоям населения. Сейчас в Кыргызстане получить пособие гражданам этой категории невероятно сложно. Люди вынуждены платить взятки, для того чтобы получать помощь от государства. При этом не все готовы преодолеть путь бюрократических проволочек, существующих в системе. Мы — партия «Мекеним Кыргызстан» приложим все усилия, чтобы эту ситуацию изменить к лучшему для наших соотечественников», подчеркнул на встрече кандидат в депутаты Ибрагим Джунусов.

Как символ намерения масштабности и изменений в жизни каждого гражданина Кыргызстана в небо был поднят аэростат. И каждый присутствующий сделал свой выбор в пользу лучших!

Партия «Мекеним Кыргызстан» — партия каждого кыргызстанца, № 4 в списке для голосования.

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Оплачено уполномоченным представителем по финансовым вопросам партии «Мекеним Кыргызстан» Джайчиевой Гульбарчин Эр Турсуновной из средств специального избирательного фонда политической партии «Мекеним Кыргызстан». Дата выхода 01.10.2020.