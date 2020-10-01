Опытный управленец, представитель реального сектора экономики, успешный предприниматель Асель Атабекова идет на парламентские выборы от партии «Кыргызстан». Кандидат в депутаты представляет стратегическую отрасль республики — легкую промышленность. О том, какие меры разработаны и предлагаются к внедрению, каким образом необходимо систематизировать процессы, подробно в интервью.

— Асель Мамышовна, расскажите, пожалуйста, о себе.

— Я родилась в 1976 году в пгт Шекафтар Джалал-Абадской области. Окончила школу с золотой медалью. В 1997-м окончила с красным дипломом Кыргызский государственный педагогический университет имени Ишеналы Арабаева по специальности «Учитель математики и информатики». После продолжила обучение в аспирантуре при КГПУ на кафедре геометрии и топологии, которую успешно окончила в 1999 году. Свой трудовой путь начала в 1998-м в Кыргызском национальном университете имени Жусупа Баласагына в качестве преподавателя кафедры информатики и информационных технологий.

В 2002 году основала швейное предприятие SELYA. За 18 лет фабрика масштабировалась в один из ведущих экспортно ориентированных производителей женской одежды в Кыргызстане. Компания была награждена престижными грамотами в мире фэшн-индустрии — Гран-при в конкурсе «Мода России» — и многими другими государственными наградами. Имея за плечами большой опыт работы, я знаю изнутри проблемы и возможности развития легкой промышленности в республике.

Я счастливая жена и мама четверых детей. Меня окружают искренние люди с большим добрым сердцем, и я благодарна всем, кто верит и поддерживает меня.

— Почему вы приняли решение баллотироваться в депутаты в составе партии «Кыргызстан»?

— На протяжении 18 лет я активно работаю в приоритетной отрасли экономики республики — легкой промышленности, которая остро нуждается в изменениях, новых подходах и качественной систематизации.

Отрасль требует не просто качественных изменений, а уже масштабных госпреобразований, которые действительно помогут сохранить ее. А без государственной трибуны это невозможно.

Решение идти в парламент далось сложно. Это тоже вызов для меня, и вызов очень ответственный. Я приняла это важное решение, взяв ответственность за близких и семью. Четкое понимание того, что пришло время отдавать своему народу, родине. Это моя ключевая миссия.

Политику в Кыргызстане чаще всего ассоциируют с мужчинами. При этом женщины в парламенте могут привнести созидательную роль и совместно решать проблемы социального плана, а также в системах здравоохранения и образования — это сокращение материнской и детской смертности, насилие в отношении женщин и детей, ранние браки, низкий охват детскими садами, условия для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Мы с партией «Кыргызстан» знаем, как создавать рабочие места, развивать бизнес. Но еще знаем, как живет народ и какой у него неограниченный потенциал.

Я твердо убеждена и следую своим принципам, ценностям, которые позволят мне вместе с командой реализовать значимые проекты в республике.

— Над решением каких вопросов вы намерены работать?

— Сегодня перед легкой промышленностью стоят новые вызовы и задачи, решение которых требует иных подходов не только в краткосрочной, но и в долгосрочной перспективе.

Моя приоритетная задача заключается в том, чтобы решить проблемы трудящихся в этой отрасли. Важно создать условия для трансформации Кыргызской Республики в ведущего швейного и текстильного производителя для стран ЕАЭС, повысить уровень материально-технического обеспечения, увеличить уровень государственной поддержки — осуществлять прямое финансирование инвестиционных проектов на основе государственно-частного партнерства, внедрить ипотечное кредитование для работников швейной отрасли, создать промышленные зоны для швейной и текстильной отраслей, осуществить качественную систематизацию отраслей легкой промышленности по кластерам.

— Какие еще проблемы вас волнуют?

— Одна из моих жизненных миссий — защита женщин и детей с ограниченными возможностями здоровья. Как инициатор и председатель общественного фонда «Женская лига Центральной Азии», а также почетный член «Датка Айымдар Жамааты», я много работаю с такими семьями и вижу, с какими трудностями им приходится сталкиваться. Поэтому продолжу это дело и взятую на себя ответственность — построить реабилитационный центр, создать условия для приобретения жилья и комфортного пребывания этих семей в нашем обществе.

Считаю, что необходимо провести кардинальные реформы во всех секторах экономики, в первую очередь в системах здравоохранения и образования: внедрить гибкие механизмы работы, конкретные алгоритмы и процедуры. В законах и нормативно-правовых актах дать четкое разъяснение и методы применения.

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Заказчик: политическая партия «Кыргызстан». Оплачено из избирательного фонда политобъединения уполномоченным по финансовым вопросам Шамшидин уулу Разаком (свид. № 94 от 06.08.2020).