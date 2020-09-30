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Власть
Сюжет: «Кыргызстан»

Канатбек Исаев: «Кыргызстан» состоит из идейных лидеров, преуспевших во многом

Лидер политической партии «Кыргызстан» Канатбек Исаев, а также кандидаты в депутаты Жогорку Кенеша Жыргалбек Саматов, Нурбек Алимбеков, Нурлан Сулайманов, Салайдин Айдаров, Мирлан Акматбеков, Кубанычбек Нурматов и Ахрор Иминов встретились с жителями Оша.

В ходе встречи Канатбек Исаев заявил, что целью политорганизации являются развитие экономики Кыргызстана и улучшение жизни людей. Он также отметил, что программа партии «Эл үчүн» имеет множество путей решения проблем кыргызстанцев и включает в себя ряд предложений по развитию экономики и промышленности страны.

«Партия «Кыргызстан» внесла большой вклад в производство и промышленность государства. Наши однопартийцы основали больше 100 предприятий. Я рад, что в составе «Кыргызстана» есть такие люди. У нас есть все возможности, чтобы поднять экономику республики с такими успешными кандидатами, потому что только успешные люди могут построить успешное государство. Я надеюсь, что вы поддержите наше политобъединение», — заметил лидер партии.

По словам Канатбека Исаева, политорганизация активно привлекает в ряды своих кандидатов новые лица, которым небезразлично будущее родины.

«Мы не только сами развиваемся, но также привлекаем успешных в своей области молодых людей, обладающих творческими, современными знаниями. В свое время все мы уйдем из политики, и тогда достойные люди должны продолжить наши дела», — добавил он.

В свою очередь кандидат в депутаты Жыргалбек Саматов заявил, что партия не дает пустых обещаний и предлагает реальные реформы. Он также призвал избирателей 4 октября выбрать политобъединение, достойное будущего республики.

«Надеюсь, что при вашей поддержке «Кыргызстан» 4 октября одержит большую победу. От своего имени, а также от имени кандидатов и лидера партии заверяю вас, что вместе с вами мы сделаем много хорошего и оправдаем ваше доверие. Партия «Кыргызстан» проявляет себя не словами, а делами. Поэтому мы идем на выборы, чтобы развивать нашу страну и улучшать жизнь народа. Давайте вместе отметим нашу победу 5 октября!» — подчеркнул претендент.

В завершение встречи собравшиеся выразили поддержку политобъединению и пожелали победы на предстоящих выборах в парламент.

Партия «Кыргызстан» № 15: Благополучие народа — благополучие всего государства!

***

Заказчик: политическая партия «Кыргызстан». Оплачено из избирательного фонда политорганизации уполномоченным по финансовым вопросам Шамшидин уулу Разаком (свид. № 94 от 06.08.2020).
Ссылка: https://24.kg/vlast/166980/
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