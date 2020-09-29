12:02
USD 79.50
EUR 92.55
RUB 1.01
Власть
Сюжет: «Кыргызстан»

Кадамджайский район выбирает партию «Кыргызстан» № 15

Кандидат в депутаты Жогорку Кенеша от партии «Кыргызстан» Чолпон Султанбекова встретилась в селе Пульгон с жителями Кадамджайского района Баткенской области.

На встрече избиратели поднимали вопросы обеспечения питьевой и поливной водой, строительства школ и детских садов и оборудования их мебелью, поставки трансформаторов для электроснабжения населенных пунктов, придания учителям особого статуса, оказания качественной первой медицинской помощи населению и предоставления району машин скорой помощи.

Кроме того, они отметили плохое социальное обслуживание и неграмотность муниципальных служащих.

В ходе обсуждения жители Кадамджайского района поблагодарили Чолпон Султанбекову за оказанную ею помощь в бытность депутатом Жогорку Кенеша пятого-шестого созывов и выразили поддержку политорганизации на предстоящих выборах в парламент.

Партия «Кыргызстан» № 15: Благополучие народа — благополучие всего государства!

***

Заказчик: политическая партия «Кыргызстан». Оплачено из избирательного фонда политобъединения уполномоченным по финансовым вопросам Шамшидин уулу Разаком (свид. № 94 от 06.08.2020).
Ссылка: https://24.kg/vlast/166760/
просмотров: 202
Версия для печати
Материалы по теме
Из списка партии «Кыргызстан» вышли восемь кандидатов
Село Арашан выбирает партию «Кыргызстан» № 15
Жилмассив «Ак-Орго» выбирает партию «Кыргызстан» № 15
Агитационный караван партии «Кыргызстан» прибыл в Таласскую область
Кандидат от «Кыргызстана» Джолдошбек Джунушев за экологическую безопасность!
Кандидат от партии «Кыргызстан» Алмаз Сарыбаев проводит встречи в Бишкеке
Кандидат от партии «Кыргызстан» Асель Атабекова: Я сделала правильный выбор!
Партия «Кыргызстан» провела субботник в жилмассиве «Бакай-Ата»
Лидер партии «Кыргызстан» Канатбек Исаев: Мы можем потерять государство
Кандидаты от партии «Кыргызстан» исполнили стихотворение «Кыргыз тили»
Популярные новости
Будет&nbsp;ли введен карантин после выборов? Ответ президента Будет ли введен карантин после выборов? Ответ президента
Заявление из&nbsp;камеры. Алмазбек Атамбаев обратился к&nbsp;кыргызстанцам перед выборами Заявление из камеры. Алмазбек Атамбаев обратился к кыргызстанцам перед выборами
Утвержден алгоритм пересечения границ воздушным и&nbsp;наземным транспортом Утвержден алгоритм пересечения границ воздушным и наземным транспортом
Выборы-2020. Агитационные потуги партий вызвали смех у&nbsp;избирателей. Почему? Выборы-2020. Агитационные потуги партий вызвали смех у избирателей. Почему?
Бизнес
1&nbsp;октября 2020 года все неидентифицированные мобильные кошельки будут отключены 1 октября 2020 года все неидентифицированные мобильные кошельки будут отключены
Состоялся адвокатон &laquo;Открытый парламент&raquo; Состоялся адвокатон «Открытый парламент»
Важно! Что будет с&nbsp;неидентифицированными кошельками в&nbsp;Кыргызстане с&nbsp;1&nbsp;октября Важно! Что будет с неидентифицированными кошельками в Кыргызстане с 1 октября
Купи в&nbsp;MegaStore любой смартфон и&nbsp;получи 10&nbsp;ГБ интернета в&nbsp;подарок Купи в MegaStore любой смартфон и получи 10 ГБ интернета в подарок
29 сентября, вторник
12:01
Электронные кошельки. Почему без регистрации пользоваться ими запретят Электронные кошельки. Почему без регистрации пользовать...
11:53
Выборы-2020. Драка в Араване: Ильхом Маннанов намерен судиться с ЦИК
11:44
В Нарыне автомашина съехала с дороги и перевернулась
11:37
COVID-19. Число умерших в мире превысило 1 миллион. Еще 33 миллиона заразились
11:34
Жанар Акаев: Олигархи и воры никогда не смогут выступить против президента!