Кадамджайский район выбирает партию «Кыргызстан» № 15

Кандидат в депутаты Жогорку Кенеша от партии «Кыргызстан» Чолпон Султанбекова встретилась в селе Пульгон с жителями Кадамджайского района Баткенской области.

На встрече избиратели поднимали вопросы обеспечения питьевой и поливной водой, строительства школ и детских садов и оборудования их мебелью, поставки трансформаторов для электроснабжения населенных пунктов, придания учителям особого статуса, оказания качественной первой медицинской помощи населению и предоставления району машин скорой помощи.

Кроме того, они отметили плохое социальное обслуживание и неграмотность муниципальных служащих.

В ходе обсуждения жители Кадамджайского района поблагодарили Чолпон Султанбекову за оказанную ею помощь в бытность депутатом Жогорку Кенеша пятого-шестого созывов и выразили поддержку политорганизации на предстоящих выборах в парламент.

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