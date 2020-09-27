Жилмассив «Ак-Орго» выбирает партию «Кыргызстан» № 15

В Бишкеке в жилом массиве «Ак-Орго» прошла встреча кандидата в депутаты Жогорку Кенеша от партии «Кыргызстан» Алмаза Сарыбаева с избирателями.
Встреча началась с исполнения гимна Кыргызской Республики.
Далее претендент презентовал программу политорганизации «Эл учун», поделился своим комплексным видением развития страны, обсудил с собравшимися. После чего местные жители начали задавать вопросы широкого спектра.
Конечно, превалировали вопросы, касающиеся улучшения материально-бытовых условий граждан, увеличения размера государственных пособий, заработной платы и других социальных выплат. Также избирателей волнует и экологическое состояние нашей столицы.
Следует отметить, что в ходе встречи чувствовалась добрая атмосфера теплого и доверительного общения с собравшимися.
По итогам граждане подчеркнули конструктивность состоявшейся встречи и презентации программы партии «Кыргызстан». Они были рады формату живого общения с кандидатом и пожелали политобъединению победы на выборах, выразив Алмазу Сарыбаеву полную поддержку.
Партия «Кыргызстан» № 15: Благополучие народа — благополучие всего государства!
***
Заказчик: политическая партия «Кыргызстан». Оплачено из избирательного фонда политорганизации уполномоченным по финансовым вопросам Шамшидин уулу Разаком (свид. № 94 от 06.08.2020).