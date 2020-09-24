Кандидат от партии «Кыргызстан» Асель Атабекова: Я сделала правильный выбор!

«Я с каждым днем убеждаюсь, что приняла правильное решение, вступив в состав партии «Кыргызстан», — сказала кандидат в депутаты Жогорку Кенеша Асель Атабекова на встрече с представительницами легкой промышленности.

По ее словам, она знает, как тяжело открывать свое дело и при этом терпеть неудачу. Ей приходилось возить из Бишкека в Кара-Балту ткани и обратно — готовые изделия, брак не принимали, она брала оборудование для цеха и не имела возможности выплатить за него кредит, но, несмотря на все препятствия, она смогла организовать маленький швейный цех, который со временем перерос в предприятие Selya.

«Когда мы начали развиваться, мы с делегацией поехали на выставку во Францию. Организовали стенд. Я так переживала, но многие посетители приходили, интересовались нашей продукцией. Позже меня на встречу пригласила байер [эксперт по трендам и новинкам fashion индустрии. В его задачи входит отбор вещей, которые будут пользоваться максимальным спросом покупателей, формирование коллекций для розничных магазинов и просчет дохода от продаж] модного дома Pierre Cardin. Я обрадовалась, думала, что она хочет сделать заказ. Сначала она сказала, что ей понравилась моя коллекция, европейский подход, что она никогда бы не подумала, что представленная на выставке одежда сшита в Кыргызстане. Обещала логистику предоставить, но я должна была на созданной нами продукции менять этикетки, отказаться от авторства. Во мне так взыграла гордость, я ответила, что привезла свои этикетки и намерена сама продавать свою продукцию. Она отметила, что рынок Европы большой, но продукцию под брендом «Сделано в Кыргызстане» там никто не будет покупать. Я была очень разочарована. Поняла, что от посещения выставок в Европе результата не будет... Мы хотим работать под нашим брендом, быть на одном уровне с европейскими фабриками, но надо признать, сейчас нет такой возможности. Однако для Казахстана и России мы можем шить. У нас, конечно же, есть слабые места и, зная их, можно решить проблему и выбрать правильное направление для развития», — сказала Асель Атабекова.

Для этого, по ее словам, она и решила баллотироваться в парламент. «Для меня это очень важное решение. И я иду в парламент не с простой партией, а, действительно, с партией производственников. День за днем я знакомлюсь с кандидатами от «Кыргызстана» и убеждаюсь, что наши взгляды схожи и я сделала правильный выбор. Рада, что партия тоже выбрала меня. Наш вклад в развитие страны будет значимым», — отметила кандидат.

Она признала, что в настоящее время у легкой промышленности тяжелые времена. «Раньше на «Дордое» граждане Таджикистана закупались, сейчас они сами цехи открывают здесь, а узбекистанцы вообще перестали приезжать за товаром. Россия с каждым годом ужесточает требования, требует снять нашу маркировку и прикреплять российскую. Я знаю данную отрасль, готова решать возникшие проблемы и вносить вклад в развитие легкой промышленности, в развитие Кыргызстана», — заявила Асель Атабекова.

***

Заказчик: политическая партия «Кыргызстан». Оплачено из избирательного фонда партии «Кыргызстан» уполномоченным по финансовым вопросам Шамшидин уулу Разаком (свидетельство № 94 от 06.08.2020).