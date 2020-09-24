13:26
USD 79.35
EUR 92.87
RUB 1.04
Власть
Сюжет: «Кыргызстан»

Кандидаты от партии «Кыргызстан» исполнили стихотворение «Кыргыз тили»

В Кыргызстане 23 сентября отмечается День государственного языка. В этот день в 1989 году Верховный Совет принял Закон «О государственном языке Киргизской ССР». Данным документом за кыргызским языком был закреплен статус государственного.

История кыргызского языка начинается с VIII-IX веков. На нем созданы колоссальный по объему эпос «Манас», дастаны — народные поэмы «Кедейкан», «Курманбек», «Эр Тоштук», «Жаныш-Байыш», «Эр Табылды», «Саринжи Бокой», «Олджобай и Кишимжан» и другие.

Письменная литературная традиция опирается на творчество акынов Калыгула и Арстанбека, Токтогула Сатылганова, Тоголока Молдо и их последователей. Основы кыргызского языкознания заложили тюркологи Игорь Батманов и Константин Юдахин.

Государственный язык играет роль в укреплении единства народа и межнациональных отношений, поддержании стабильности и развития страны. Уважение к государственному языку, его изучение и использование в общественной жизни отражают культурный уровень граждан.

Но сегодня назревает опасность того, что кыргызский язык, история которого насчитывает порядка 13 веков, может быть утерян: каждое последующее поколение знает государственный язык хуже своих предшественников. Поэтому сохранение, обогащение и развитие нашего языка — священный долг каждого гражданина Кыргызстана! Для его развития партия «Кыргызстан» разработает четкий механизм.

Накануне в честь праздника кандидаты от политорганизации рассказали стихотворение Жолдошбая Кененбаева на кыргызском языке.

***
Заказчик: политическая партия «Кыргызстан». Оплачено из избирательного фонда политобъединения уполномоченным по финансовым вопросам Шамшидин уулу Разаком (свидетельство № 94 от 06.08.2020).
Ссылка: https://24.kg/vlast/166251/
просмотров: 79
Версия для печати
Материалы по теме
Кандидат от «Кыргызстана» Атыркул Ибраимова: Не могу запятнать светлое имя отца
Ахрор Иминов: Каждый гражданин должен служить своей стране
Партия «Кыргызстан» № 15: Создадим условия для привлечения инвестиций
Лидер партии «Кыргызстан» Канатбек Исаев: Пришло время сделать правильный выбор!
Кандидат от партии «Кыргызстан» Сарыбаев: Выборы должны проходить транспарентно
Партия «Кыргызстан» № 15: Создадим условия для сокращения госпроверок!
Партия «Кыргызстан» № 15: Доход месторождений — народу!
Жители Ак-Талинского района поддержали партию «Кыргызстан»
Партия «Кыргызстан» № 15. Встречи в регионах
Партия «Кыргызстан» № 15: Современная медицина — основа здоровья нации!
Популярные новости
Выборы-2020. Если в&nbsp;Жогорку Кенеш придет криминал... Выборы-2020. Если в Жогорку Кенеш придет криминал...
Депутат парламента Эльвира Сурабалдиева вызвана на&nbsp;допрос в&nbsp;Военную прокуратуру Депутат парламента Эльвира Сурабалдиева вызвана на допрос в Военную прокуратуру
Выборы-2020. Почему агитация стала похожа на&nbsp;криминальные разборки Выборы-2020. Почему агитация стала похожа на криминальные разборки
Выборы-2020. Шыкмаматов требует от&nbsp;ЦИК отменить все регистрации по&nbsp;форме &#8470;&nbsp;2 Выборы-2020. Шыкмаматов требует от ЦИК отменить все регистрации по форме № 2
Бизнес
Теперь пополнить баланс номера&nbsp;О! можно в&nbsp;любой точке мира через СберБанк Онлайн Теперь пополнить баланс номера О! можно в любой точке мира через СберБанк Онлайн
Недовольны качеством телевизионного сигнала, количеством каналов и&nbsp;контентом? Недовольны качеством телевизионного сигнала, количеством каналов и контентом?
Эффективное устранение заложенности носа Эффективное устранение заложенности носа
DCB Market дарит положительные эмоции DCB Market дарит положительные эмоции
24 сентября, четверг
13:19
Кандидаты от партии «Кыргызстан» исполнили стихотворение «Кыргыз тили» Кандидаты от партии «Кыргызстан» исполнили стихотворени...
13:19
Сокращение бюджета в системе здравоохранения в 2021 году не планируется
13:09
Теперь пополнить баланс номера О! можно в любой точке мира через СберБанк Онлайн
13:01
Брал в аренду машины и продавал их. В Бишкеке задержан мошенник
12:36
Недовольны качеством телевизионного сигнала, количеством каналов и контентом?