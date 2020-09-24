Кандидаты от партии «Кыргызстан» исполнили стихотворение «Кыргыз тили»

В Кыргызстане 23 сентября отмечается День государственного языка. В этот день в 1989 году Верховный Совет принял Закон «О государственном языке Киргизской ССР». Данным документом за кыргызским языком был закреплен статус государственного.

История кыргызского языка начинается с VIII-IX веков. На нем созданы колоссальный по объему эпос «Манас», дастаны — народные поэмы «Кедейкан», «Курманбек», «Эр Тоштук», «Жаныш-Байыш», «Эр Табылды», «Саринжи Бокой», «Олджобай и Кишимжан» и другие.

Письменная литературная традиция опирается на творчество акынов Калыгула и Арстанбека, Токтогула Сатылганова, Тоголока Молдо и их последователей. Основы кыргызского языкознания заложили тюркологи Игорь Батманов и Константин Юдахин.

Государственный язык играет роль в укреплении единства народа и межнациональных отношений, поддержании стабильности и развития страны. Уважение к государственному языку, его изучение и использование в общественной жизни отражают культурный уровень граждан.

Но сегодня назревает опасность того, что кыргызский язык, история которого насчитывает порядка 13 веков, может быть утерян: каждое последующее поколение знает государственный язык хуже своих предшественников. Поэтому сохранение, обогащение и развитие нашего языка — священный долг каждого гражданина Кыргызстана! Для его развития партия «Кыргызстан» разработает четкий механизм.

Накануне в честь праздника кандидаты от политорганизации рассказали стихотворение Жолдошбая Кененбаева на кыргызском языке.

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