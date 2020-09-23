11:27
USD 79.26
EUR 93.07
RUB 1.04
Власть
Сюжет: «Мекеним Кыргызстан»

«Мекеним Кыргызстан» № 4: Мы предлагаем принять энергетическую декларацию

Более 20 лет нам твердят, что один из самых перспективных секторов экономики Кыргызстана — энергетика. Мол, у отрасли огромный потенциал, мы можем стать страной-экспортером для всего региона, наш энергетический сектор привлекателен для инвесторов.

На самом деле из государства — экспортера электроэнергии Кыргызстан в последние годы превратился в страну-импортера. Ни один энергопроект не стал самоокупаемым, а инфраструктура в большинстве своем не обновлялась. Общий износ оборудования ГЭС составляет почти 80 процентов, а изношенность основных фондов — около 60 процентов, хотя по международной градации критическим считается показатель в 30 процентов.

Долги энергокомпаний на начало 2020-го — 106 миллиардов сомов. За годы независимости под гарантию государства для развития энергетики были взяты кредиты на сумму более $2 миллиардов. Но ни один инвестиционный проект в области энергетики так и не был реализован.

Такое положение обусловлено разными причинами. Основными можно считать: коррупцию — так называемые потери, а на самом деле воровство, составляли около 20 процентов; неэффективное управление и слабый менеджмент; изменения структуры потребления электроэнергии, в том числе из-за роста населения.

Однако потенциал у энергетики республики действительно есть. Так же, как есть и необходимость бесперебойного обеспечения электроэнергией в достаточных объемах. Это важно как для безопасности и независимости государства, так и для развития экономики.

Партия «Мекеним Кыргызстан» для исправления ситуации предлагает вынести на общественное обсуждение стратегию развития энергетики.

Мы считаем необходимым обозначить следующие приоритеты:

  • модернизация существующей инфраструктуры — станций и сетей;
  • строительство новых генерирующих мощностей, преимущественно ГЭС;
  • строительство новых линий электропередачи;
  • развитие возобновляемых источников электроэнергии — солнечной, ветровой;
  • внедрение принципов энергосбережения.

Для модернизации инфраструктуры и строительства новых генерирующих мощностей необходимо активно развивать государственно-частное партнерство. Должны быть разработаны механизмы привлечения местных бизнесменов в энергопроекты.

Для полного обеспечения энергетической независимости Кыргызстана необходимо завершить строительство ГЭС на реке Нарын и возвести их на реках Кокомерен и Сарыжаз. Строительство малых и средних ГЭС надо включить в программы развития регионов. В каждой области должны появиться мини-ГЭС и средней мощности.

Политику энергосбережения необходимо реализовать по всем направлениям — от использования энергосберегающих ламп во всех учреждениях и при уличном освещении до внедрения «умной» системы автоматического контроля за расходом электроэнергии. Нужно снизить уровень потерь при распределении электроэнергии. Он не должен превышать 6 процентов.

Мы просто обязаны использовать и возможности, данные нам климатом, для развития солнечной и ветровой энергетики.

Партия «Мекеним Кыргызстан» надеется, что инициативу по разработке реальной рабочей стратегии развития энергетики страны поддержат как представители других политических сил, так и бизнес-сообщества, и гражданский сектор.

Предстоящие пять лет должны стать пятилеткой реализации энергетического потенциала республики.

***

Оплачено уполномоченным представителем по финансовым вопросам партии «Мекеним Кыргызстан» Джайчиевой Гульбарчин Эр Турсуновной из средств специального избирательного фонда политорганизации. Дата выхода 23.09.2020.
Ссылка: https://24.kg/vlast/166068/
просмотров: 173
Версия для печати
Материалы по теме
Каракол будет голосовать за партию «Мекеним Кыргызстан» № 4!
«Мекеним Кыргызстан» № 4: Развитие экономики регионов — наш приоритет!
Жыргалбек Турускулов: Ашыкча чиновниктерди жоюп, ыкчам иштеген өкмөт түзөбүз
Тариел Жоробеков эмне үчүн «Мекеним Кыргызстанды» тандады
«Мекеним Кыргызстан» № 4: проект «Школьный автобус»
Ахматбек Келдибеков: Жаңылануунун улуттук өзгөчөлүгү-келечектин кубатын жаратуу
Нургүл Аднаева: Менин тандоом «Мекеним Кыргызстан» партиясы болду, себеби...
«Мекеним Кыргызстан» № 4: Здоровье граждан на первом месте!
«Мекеним Кыргызстандын» талапкерлери Нарында шайлоочулар менен жолугушту
Агиткараван партии «Мекеним Кыргызстан» прибыл в город Нарын
Популярные новости
Выборы-2020. Если в&nbsp;Жогорку Кенеш придет криминал... Выборы-2020. Если в Жогорку Кенеш придет криминал...
Депутат парламента Эльвира Сурабалдиева вызвана на&nbsp;допрос в&nbsp;Военную прокуратуру Депутат парламента Эльвира Сурабалдиева вызвана на допрос в Военную прокуратуру
Сооронбай Жээнбеков отреагировал на&nbsp;критику в&nbsp;свой адрес со&nbsp;стороны партий Сооронбай Жээнбеков отреагировал на критику в свой адрес со стороны партий
Выборы-2020. Почему агитация стала похожа на&nbsp;криминальные разборки Выборы-2020. Почему агитация стала похожа на криминальные разборки
Бизнес
Ограбление в&nbsp;режиме онлайн. Как стать героем криминального сериала Ограбление в режиме онлайн. Как стать героем криминального сериала
Идентифицируйте кошелек MegaPay до&nbsp;1&nbsp;октября Идентифицируйте кошелек MegaPay до 1 октября
Приложение O!TV&mdash; много полезного и&nbsp;развлекательного контента для детей! Приложение O!TV— много полезного и развлекательного контента для детей!
ОАО &laquo;Халык Банк Кыргызстан&raquo;: обслуживаем карты платежной системы &laquo;Мир&raquo; ОАО «Халык Банк Кыргызстан»: обслуживаем карты платежной системы «Мир»
23 сентября, среда
11:21
COVID-19. Уже 31,5 миллиона заразились и 969 тысяч умерли COVID-19. Уже 31,5 миллиона заразились и 969 тысяч умер...
11:01
За неделю доллар в Кыргызстане подорожал на 30 тыйынов
10:55
Мэр Бишкека уволил чиновника, отвечающего за цифровизацию столицы
10:49
Готовность столичной системы здравоохранения ко второй волне обсудили в мэрии
10:49
«Биримдик» № 1! Партия поздравляет кыргызстанцев с Днем государственного языка