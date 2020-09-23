«Мекеним Кыргызстан» № 4: Мы предлагаем принять энергетическую декларацию

Более 20 лет нам твердят, что один из самых перспективных секторов экономики Кыргызстана — энергетика. Мол, у отрасли огромный потенциал, мы можем стать страной-экспортером для всего региона, наш энергетический сектор привлекателен для инвесторов.

На самом деле из государства — экспортера электроэнергии Кыргызстан в последние годы превратился в страну-импортера. Ни один энергопроект не стал самоокупаемым, а инфраструктура в большинстве своем не обновлялась. Общий износ оборудования ГЭС составляет почти 80 процентов, а изношенность основных фондов — около 60 процентов, хотя по международной градации критическим считается показатель в 30 процентов.

Долги энергокомпаний на начало 2020-го — 106 миллиардов сомов. За годы независимости под гарантию государства для развития энергетики были взяты кредиты на сумму более $2 миллиардов. Но ни один инвестиционный проект в области энергетики так и не был реализован.

Такое положение обусловлено разными причинами. Основными можно считать: коррупцию — так называемые потери, а на самом деле воровство, составляли около 20 процентов; неэффективное управление и слабый менеджмент; изменения структуры потребления электроэнергии, в том числе из-за роста населения.

Однако потенциал у энергетики республики действительно есть. Так же, как есть и необходимость бесперебойного обеспечения электроэнергией в достаточных объемах. Это важно как для безопасности и независимости государства, так и для развития экономики.

Партия «Мекеним Кыргызстан» для исправления ситуации предлагает вынести на общественное обсуждение стратегию развития энергетики.

Мы считаем необходимым обозначить следующие приоритеты:

модернизация существующей инфраструктуры — станций и сетей;

строительство новых генерирующих мощностей, преимущественно ГЭС;

строительство новых линий электропередачи;

развитие возобновляемых источников электроэнергии — солнечной, ветровой;

внедрение принципов энергосбережения.

Для модернизации инфраструктуры и строительства новых генерирующих мощностей необходимо активно развивать государственно-частное партнерство. Должны быть разработаны механизмы привлечения местных бизнесменов в энергопроекты.

Для полного обеспечения энергетической независимости Кыргызстана необходимо завершить строительство ГЭС на реке Нарын и возвести их на реках Кокомерен и Сарыжаз. Строительство малых и средних ГЭС надо включить в программы развития регионов. В каждой области должны появиться мини-ГЭС и средней мощности.

Политику энергосбережения необходимо реализовать по всем направлениям — от использования энергосберегающих ламп во всех учреждениях и при уличном освещении до внедрения «умной» системы автоматического контроля за расходом электроэнергии. Нужно снизить уровень потерь при распределении электроэнергии. Он не должен превышать 6 процентов.

Мы просто обязаны использовать и возможности, данные нам климатом, для развития солнечной и ветровой энергетики.

Партия «Мекеним Кыргызстан» надеется, что инициативу по разработке реальной рабочей стратегии развития энергетики страны поддержат как представители других политических сил, так и бизнес-сообщества, и гражданский сектор.

Предстоящие пять лет должны стать пятилеткой реализации энергетического потенциала республики.

***

Оплачено уполномоченным представителем по финансовым вопросам партии «Мекеним Кыргызстан» Джайчиевой Гульбарчин Эр Турсуновной из средств специального избирательного фонда политорганизации. Дата выхода 23.09.2020.