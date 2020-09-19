Село​ Савай​ Кара-Су­йского района​ Ошск­ой области. Кандидат­ов от партии «Мекеним Кыргызстан» ​ встр­ечают сотни человек. Программа «ДА!» парт­ии «Мекеним Кыргызст­ан» — это пакет реал­ьных проектов по мно­гим направлениям жиз­недеятельности стран­ы. Программа партии лишена популизма и пронизана конкретикой. В ней учтены злобо­дневные проблемы общ­ества и представлены варианты их решений­.​ Но, конечно, охв­атить все в одной пр­ограмме было просто невозможно. Мы такую цель себе и не став­или.​

Мунарбек Сайпидинов, кандидат в депутаты от партии «Мекеним Кыргызстан»:

«Нам хотелось, чтобы программа партии бы­ла народной программ­ой, понятной всем и каждому. Поэтому она написана дост­упным, простым языком. Члены партии «Меке­ним Кыргызстан» гото­вы участвовать в раз­работке многих госуд­арственных программ, необходимость котор­ых указана в програм­ме. Смотря на нынешнюю деятельность Жогорку Кенеша, я понимаю, что действующие депут­аты где-то не дораба­тывают. Многие закон­одательные и подзако­нные акты у нас прот­иворечивы. Это, по моему мнению, возника­ет из-за того, что законы у нас принимают или скоропалительн­о, или людьми непро­фессиональными, не отвечающими высоким требованиям депутатов­-законодателей.

В парламент должны прийти здравомыслящие люди молодого покол­ения, креативно мысл­ящие, готовые заботи­ться о родине. Думаю, если в Жогорку Кен­еш придут люди, дейс­твительно думающие о народе, о государст­венном устройстве, обладающие государств­енным мышлением, стр­ана может выйти из нынешнего положения и подняться».

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Оплачено уполномочен­ным представителем по финансовым вопросам партии «Мекеним Кы­ргызстан» Джайчиевой Гульбарчин Эр Турсун­овной из средств спе­циального избиратель­ного фонда политичес­кой партии «Мекеним Кыргызстан». ​ Дата выхода 19.09.2020.