Село Савай Кара-Суйского района Ошской области. Кандидатов от партии «Мекеним Кыргызстан» встречают сотни человек. Программа «ДА!» партии «Мекеним Кыргызстан» — это пакет реальных проектов по многим направлениям жизнедеятельности страны. Программа партии лишена популизма и пронизана конкретикой. В ней учтены злободневные проблемы общества и представлены варианты их решений. Но, конечно, охватить все в одной программе было просто невозможно. Мы такую цель себе и не ставили.
Мунарбек Сайпидинов, кандидат в депутаты от партии «Мекеним Кыргызстан»:
«Нам хотелось, чтобы программа партии была народной программой, понятной всем и каждому. Поэтому она написана доступным, простым языком. Члены партии «Мекеним Кыргызстан» готовы участвовать в разработке многих государственных программ, необходимость которых указана в программе. Смотря на нынешнюю деятельность Жогорку Кенеша, я понимаю, что действующие депутаты где-то не дорабатывают. Многие законодательные и подзаконные акты у нас противоречивы. Это, по моему мнению, возникает из-за того, что законы у нас принимают или скоропалительно, или людьми непрофессиональными, не отвечающими высоким требованиям депутатов-законодателей.
В парламент должны прийти здравомыслящие люди молодого поколения, креативно мыслящие, готовые заботиться о родине. Думаю, если в Жогорку Кенеш придут люди, действительно думающие о народе, о государственном устройстве, обладающие государственным мышлением, страна может выйти из нынешнего положения и подняться».