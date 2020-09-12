«Возраст партии «Мекеним Кыргызстан» — пять лет. Но с уверенностью могу сказать, что партия в политике Кыргызстана всерьез и надолго, — говорит кандидат в депутаты Татьяна Кузнецова. — Наша партия идет на выборы с программой модернизации «ДА». Программа «ДА!» — это пакет реальных проектов по многим направлениям жизнедеятельности страны.

Нам хотелось, чтобы программа партии была народной программой, понятной всем. Члены партии готовы участвовать в разработке и реализации многих государственных проектов, необходимость которых указана в нашей программе».

Модернизация системы здравоохранения. Это и принятие государственной программы по развитию больничной сети на новых, рыночных принципах с полной перестройкой больничной инфраструктуры; изменение системы медицинского страхования; введение системы медицинских сертификатов или ваучеров для малообеспеченных граждан и пенсионеров, открытие сети социальных аптек по всей стране и многое другое. Кроме того, планируется разработать отдельную программу по пропаганде здорового образа жизни и профилактике заболеваний и принять меры по улучшению системы социального обеспечения медицинских работников, включая регулярную индексацию заработных плат.

Обновление системы образования. Партией будет разработана государственная программа партнерства с бизнесом для строительства новых школ, а также для качественного ремонта аварийных школ. В сельской местности планируем перейти от политики строительства маленьких школ, где мало учеников и дефицит учителей, к политике обеспечения подвоза школьников к местам обучения и обратно на специальных автобусах. Для этого разрабатывается национальная программа «Школьный автобус». Одним из важных решений будет возврат к системе единой тарифной сетки при начислении зарплаты учителям. В системе школьного образования будет пересмотрено содержание учебы в сторону увеличения часов преподавания ключевых общеобразовательных предметов, таких как математика, физика, химия, русский и кыргызский языки.

Высшее образование. В сфере высшего образования мы предлагаем провести аккредитацию всех высших учебных заведений, которых в стране более 50. Все вузы, не отвечающие высоким образовательным стандартам, после аккредитации должны быть закрыты. Будет разработана и внедрена национальная программа по подготовке кадров по разным специальностям, отвечающая спросу рынка труда. Особое внимание будет уделено внедрению программ обучения на льготных условиях и последующее трудоустройство молодых специалистов по государственному заказу регионов. Кроме того, партия будет делать акцент на системе профессионально-технического и среднего специального образования. Рынок труда ощущает острую нехватку в рабочих специальностях.

Культура и искусство. В сфере культуры и искусства мы предлагаем обеспечить повышение заработных плат, разработать программу по перепрофилированию закрытых ранее Домов культуры и библиотек в новые культурные пространства и места проведения досуга. На уровне государства предполагается стимулирование и пропаганда меценатства, как новой традиции общества. Будет проведена работа по созданию единого электронного фонда архивных, библиотечных, музейных кино-, фото-, видео- и аудиофондов с единой информационной системой мониторинга состояния и использования объектов культурного наследия. И многое другое.

«Мекеним Кыргызстан» отличается от других партий не только своей программой — конкретной и реальной, но и полным отсутствием популизма и конструктивной позиции. Команда «Мекеним Кыргызстан» — это команда созидателей. Партия не предлагает все ломать, а предлагает заняться поэтапным обновлением и модернизацией страны. Кыргызстану не нужны очередные потрясения. Нам необходимо встать на путь стабильного развития. Такой путь предлагает «Мекеним Кыргызстан».

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Оплачено уполномоченным представителем по финансовым вопросам партии «Мекеним Кыргызстан Джайчиевой Гульбарчин Эр Турсуновной из средств специального избирательного фонда Политической партии «Мекеним Кыргызстан». Дата выхода 12.09.2020.