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Власть
Сюжет: «Мекеним Кыргызстан»

Заявление партии «Мекеним Кыргызстан»

Партия «Мекеним Кыргызстан» заявляет, что не имеет никакого отношения к хулиганскому инциденту, произошедшему в Аксыйском районе Джалал-Абадской области с участием двух граждан, якобы требовавших от своего односельчанина в грубой форме поддержать нашу партию.

Некоторые СМИ, не разобравшись до конца в сути дела, тут же распространили информацию об инциденте, указав, что угрозы исходили от агитаторов партии «Мекеним Кыргызстан». Еще раз подчеркиваем, что это абсолютно не так.

В отличие от других партий, «Мекеним Кыргызстан» заключает со всеми своими агитаторами официальные договоры, оплачивая при этом все налоги и сборы, предусмотренные законодательством Кыргызской Республики. Конечно, это не значит, что за нас, как и за другие партии, не могут вести агитацию наши сторонники и без заключения договоров. Это право каждого – агитировать за или против любой партии, высказывать свое мнение и так далее. Но в этом случае они не считаются официальными агитаторами партии.

Мы считаем, что бытовой конфликт между односельчанами был намеренно использован нашими оппонентами, чтобы попытаться бросить тень на репутацию партии.

Партия «Мекеним Кыргызстан» в очередной раз призывает всех к честной борьбе, без использования грязных технологий и без попыток раздуть скандал там, где для этого нет никаких оснований.

*** 

Оплачено уполномоченным представителем по финансовым вопросам партии «Мекеним Кыргызстан Джайчиевой Гульбарчин Эр Турсуновной из средств специального избирательного фонда политической партии «Мекеним Кыргызстан».  Дата выхода 11.09.2020.
Ссылка: https://24.kg/vlast/164806/
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