Мирлан Амантуров: «Мекеним Кыргызстан» № 4 реализует нацпрограмму развития дорог!

Дорожная инфраструктура является одним из основных инструментов развития страны. Развитие дорожной сети ведет к расширению экспортных, импортных и транзитных маршрутов и, как следствие, развитию экономики.

Хорошие дороги, развитая инфраструктура — наше лицо, ценный ресурс государства. К сожалению, нынешнее состояние дорог остается одной из самых больших проблем в Кыргызстане.

Каждый день мы сталкиваемся с пробками, авариями и другими неудобствами. При населении в 6 миллионов количество зарегистрированных автомобилей превышает один миллион.

Как кандидат от партии «Мекеним Кыргызстан» я предлагаю национальную программу развития дорог в Кыргызстане. Мирлан Амантуров

«В частности, предлагается план строительства шестиполосной дороги протяженностью 224 квадратных метра по маршруту Балыкчи — Боконбаево — Каракол. Для привлечения туристов очень важно иметь разделительный забор и велосипедную дорожку. Это будет самая длинная велодорожка в Кыргызстане и Средней Азии. Если на эту велодорожку приедет 1 миллион туристов, то наша страна может получить до 500 миллионов долларов прямых инвестиций», — считает кандидат.

«Предполагается, что для реализации проекта потребуется более 184 миллионов долларов. К строительству дорог необходимо привлечь крупные местные компании. Во-первых, это создаст дополнительные рабочие места и принесет в казну страны более миллиарда сомов налоговых поступлений. Во-вторых, практика показала, что качество дорог, построенных зарубежными специалистами, не лучше, чем у отечественных компаний, и местное население получит больше рабочих мест.

Конечно, опыт и производительность компании должны быть главными критериями при выборе строителей. Самое главное в дорожном строительстве — это качество, сроки и реальная стоимость», — отмечает Мирлан Амантуров.

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Оплачено уполномоченным представителем по финансовым вопросам партии «Мекеним Кыргызстан» Джайчиевой Гульбарчин Эр Турсуновной из средств специального избирательного фонда политорганизации. Дата выхода 10.09.2020.