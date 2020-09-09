Спортсмены — гордость и надежда страны. Они поднимают наш флаг на международных соревнованиях, благодаря им за рубежом узнали о республике, они прославили Кыргызстан. Но, к сожалению, на родине именитые победители не всегда находят даже элементарное, например, место для тренировок. Повысить престижность спорта и создать условия для его развития решила партия «Мекеним Кыргызстан».

Не сдаваться, несмотря ни на что, привык Толкунбек Исаков. В детстве из-за болезни лишился зрения. Но это его не сломило. Он выучился на юриста, был депутатом Бишкекского горкенеша. Теперь возглавляет Комитет по защите прав лиц с инвалидностью и занимается армрестлингом. За два года выиграл на чемпионатах Азии четыре золотые медали. Теперь в рядах партии «Мекеним Кыргызстан» намерен пройти в парламент.

«За 20 лет работы правозащитником я познакомился с разными проблемами кыргызстанцев. И в парламенте займусь их решением, в первую очередь поработаю над соблюдением прав человека, социальными проблемами: защитой населения, образованием, здравоохранением и спортом», — делится планами кандидат в депутаты партии «Мекеним Кыргызстан» Толкунбек Исаков.

Вопросами спорта намерена заниматься и Дарья Маслова. Она также член партии «Мекеним Кыргызстан». Ей принадлежит юниорский рекорд республики в беге на 5 тысяч метров, а в 2019 году легкоатлетка получила олимпийскую лицензию. Но ей по-прежнему негде полноценно тренироваться.

«Я, как член партии «Мекеним Кыргызстан», намерена добиться постройки зимнего манежа и нового стадиона, который будет соответствовать международным требованиям и стандартам. Потому что спортсменам негде зимой тренироваться, мы бегаем под снегом, в слякоти, в грязи», — сетует кандидат в депутаты от партии «Мекеним Кыргызстан» Дарья Маслова.

Партия «Мекеним Кыргызстан» — это партия каждого кыргызстанца! Партия, которая намерена сделать нашу жизнь лучше. Партия, которая заслуживает доверия!

Скажи «да» «Мекеним Кыргызстану» и помоги развить спорт в республике, помоги прославить нашу страну по всему миру!

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Оплачено уполномоченным представителем по финансовым вопросам партии «Мекеним Кыргызстан» Джайчиевой Гульбарчин Эр Турсуновной из средств специального избирательного фонда политорганизации. Дата выхода 09.09.2020.