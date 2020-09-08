Я буду голосовать ЗА «Мекеним Кыргызстан»

Курманбек Дюшенов, сотрудник банка, Бишкек: «Те депутаты, которые были в последнем созыве — большинство это просто посмешище. Стыдно за них было, все-таки Жогорку Кенеш, туда же делегации приезжают, наши за границу ездят. И такой уровень. Ужас просто. Мне кажется важным, чтобы новые депутаты были хорошо образованы, умели говорить, свободно и внятно излагали свои мысли. Я посмотрел на то, какие идеи предлагает «Мекеним Кыргызстан», посмотрел их состав, сравнил с другими и буду голосовать именно за них».

Айгуль Болотканова, домохозяйка, Сокулук: «За кого буду голосовать? (смеется). У меня такой проблемы не стояло. Я и вся моя семья будем голосовать за «Мекеним Кыргызстан». Объяснение очень простое: второй в списке — Улан Садалиев. Он был у нас заместителем акима. Очень ответственный, приятный человек. Умный, спокойный. Всегда выслушает, всегда поможет. Он плохой выбор не сделал бы. Раз он идет с партией «Мекеним Кыргызстан» — значит это достойная партия».

Турсун Исабекова, студентка, Баткен: «Моя семья, мои родственники хотят дать шанс «Мекеним Кыргызстану». Они считают, что там собрались сильные люди, которые действительно хотят и могут поднять страну. Я с ними согласна. А еще мне приятно, что у них в списке есть девушки. Значит, наше мнение тоже будет услышано. Поэтому 4 октября буду голосовать за «Мекеним Кыргызстан».

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Оплачено уполномоченным представителем по финансовым вопросам партии «Мекеним Кыргызстан» Джайчиевой Гульбарчин Эр Турсуновной из средств специального избирательного фонда политорганизации. Дата выхода 07.09.2020.