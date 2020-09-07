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Власть
Сюжет: «Мекеним Кыргызстан»

«Мекеним Кыргызстан»: Одна страна — один налог!

Экономическая свобода — приоритет партии «Мекеним Кыргызстан». Благосостояние граждан и государства — принцип работы партии. Улучшить жизнь страны можно, создав комфортные условия для бизнеса. Сейчас предприниматели сдают массу налоговых отчетов и тратят время на бумажную волокиту. Но если вы скажете «да» программе партии «Мекеним Кыргызстан», эти сложности останутся в прошлом.

Локомотив экономического развития страны — бизнес. Но, к сожалению, многие предприятия в Кыргызстане прячутся в тени. Это происходит в том числе и из-за сложного налогового бремени. Некоторые бизнесмены напрямую говорят, что работать открыто невыгодно. Поэтому партия «Мекеним Кыргызстан» уделила этому вопросу отдельное внимание.

Партия «Мекеним Кыргызстан» предлагает:

  • упразднить налоги и оставить один — начисляемый на оборот бизнеса;
  • создать льготный режим налогообложения для аптечных пунктов, которые будут продавать жизненно важные лекарства по себестоимости;
  • предоставить налоговые льготы для бизнесменов, которые примут участие в строительстве и ремонте школ;
  • предоставить налоговые послабления бизнес-предприятиям, использующим транспорт на экологически чистом топливе;
  • интегрировать автоматизированную систему по уплате таможенных пошлин с платформой единой системы налоговой службы и создать общую прозрачную сеть для обмена данных. Это поможет отследить траекторию выплат всех видов налогов и пошлин, а также понизит уровень контрабандного потока в стране.

Опытные предприниматели видят прямую выгоду таких нововведений. Олег Попиков, председатель правления «Бишкекского машиностроительного завода», отмечает, налоговое бремя — преграда для развития бизнеса.

«Приходится собирать лишние бумаги, тратить время, преодолевать бюрократические препятствия. То есть предприниматель, который должен работать, зарабатывать деньги, впустую тратит значительное количество времени. Бывает, из-за этого бизнесмены не успевают оплатить налог вовремя и не вовремя предоставляют отчетно-финансовые документы. Если сделать единый налог, то это намного облегчит жизнь и деятельность предпринимателей. Будет открытая работа, а вследствие и пополнение налогов в бюджет будет гораздо выше», — рассказал он.

Партия «Мекеним Кыргызстан» — партия каждого кыргызстанца!

***

Оплачено уполномоченным представителем по финансовым вопросам партии «Мекеним Кыргызстан» Джайчиевой Гульбарчин Эр Турсуновной из средств специального избирательного фонда политорганизации. Дата выхода 07.09.2020.

Ссылка: https://24.kg/vlast/164312/
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