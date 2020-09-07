Команда партии «Мекеним Кыргызстан». Почему они?

Партии сформировали свои списки. Одной из первых список имен кандидатов опубликовала партия «Мекеним Кыргызстан». Всего зарегистрировано 200 кандидатов от партии «Мекеним Кыргызстан». Средний возраст — 40-45 лет. Из них 31 — представитель национальных меньшинств, 6 человек — славянских национальностей, четверо — представители ЛОВЗ.

Среди кандидатов есть несколько действующих депутатов парламента, но основной упор в политическом объединении сделали на новые лица. Так, среди кандидатов есть известная своими расследованиями в сфере коррупции журналистка Элнура Алканова, юрист и доктор наук Канатбек Азиз, успешный предприниматель Кылыч Исамамбетов.

Реформой государственного управления будут заниматься опытные юристы и политики – адвокат Татьяна Карыжинская, доктор юридических наук Эрлан Базарбаев и действующий депутат парламента Искендер Матраимов.

За блок развития сельского хозяйства будут отвечать такие кандидаты, как Мирлан Бакиров, на счету которого не один успешно разработанный законопроект для поддержки фермеров. Эрлист Акунбеков не понаслышке знает о проблемах в сфере сельского хозяйства. Уже много лет он руководит успешным фермерским бизнесом. Внедрил новую систему орошения и обработки полей, которая показала свою эффективность. Эрлист Акунбеков является основателем семи агролабораторий и фонда по поддержке фермеров.

Блок экономики будут курировать опытные специалисты, такие как молодой бизнесмен Марлен Маматалиев, Бактыбек Раимкулов — предприниматель и депутат Жогорку Кенеша, Абас уулу Кубанычбек, который имеет четкий план развития ГЭСов и в ближайшее время намерен начать их строительство на реке Нарын.

За социальное развитие и здравоохранение будут отвечать Татьяна Кузнецова — экс-вице-мэр Бишкека, Гульмира Шакирова, которая имеет большой опыт работы в сфере здравоохранения и фармацевтики.

Вопросами поддержки наших мигрантов будет заниматься Бакытбек Адылов, который имеет опыт руководителя Министерства миграции и пользуется большим авторитетом среди наших соотечественников в России и Казахстане, и бывший посол Кыргызстана в Турции Ибрагим Жунусов, который долгое время возглавлял Министерство культуры и туризма.















Есть в партии и спортсмены, которые будут продвигать концепцию здорового образа жизни. Чемпионка по легкой атлетике Дарья Маслова, призер чемпионата мира по кикбоксингу Улукбек Абдулазимов и известный футболист Канатбек Маматов. А также чемпион мира по кикбоксингу Шайлообек Атазов. Все эти люди уже многого добились в карьере и теперь намерены работать во благо своего народа.

Не обошли вниманием в партии «Мекеним Кыргызстан» и людей с ограниченными возможностями. Их права будет защищать Толкунбек Исаков — председатель Комитета по защите прав инвалидов.

В списке партии есть и бывший спикер парламента Ахматбек Келдибеков. При его руководстве главный законодательный орган стал реально независимым и отличался эффективностью принятием законопроектов, направленных на улучшение жизни населения.

Также в команде партии «Мекеним Кыргызстан» есть много успешных управленцев, которые, находясь на руководствующих должностях, смогли реально увеличить бюджет, а также поднять зарплаты бюджетникам. Большой опыт на муниципальной службе таких членов команды, как Иса Омуркулов, Бактыбек Дюшенбиев, Жапар Ормонов и Мирлан Амантуров, может реально изменить систему государственного и муниципального управления к лучшему и избавить государственный аппарат от дублирующих функций и бюрократии.

Партия «Мекеним Кыргызстан» — партия каждого кыргызстанца!

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Оплачено уполномоченным представителем по финансовым вопросам партии «Мекеним Кыргызстан» Джайчиевой Гульбарчин Эр Турсуновной из средств специального избирательного фонда политорганизации. Дата выхода 07.09.2020.